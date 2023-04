El Córdoba CF, en una caída libre con antecedentes

El Córdoba CF está sufriendo el peor momento desde que ascendió a Primera RFEF durante el pasado verano. De hecho, la temporada pintaba de color de rosa para una entidad blanquiverde que comenzó sometiendo a sus rivales, dominando ambas áreas y dando un paso al frente en busca de pelear por la promoción directa a Segunda División. Tanto fue así que el rendimiento llevó a la cúpula califal a aumentar la ambición en la presente campaña regular, pero, desde el mes de diciembre, el equipo está irreconocible, llegando a ser el peor club del Grupo I de Primera RFEF en las últimas 15 jornadas disputadas.

VÍDEO | Córner Cordobés, 2x31: 'La irregularidad del Córdoba CF'

Y es que el puesto de Germán Crespo al frente de la plantilla cordobesista está en entredicho y con razones. El técnico nazarí se ganó un crédito importante después de no solo ascender al Córdoba CF a Primera RFEF, sino que también con la forma que se logró, siendo un equipo prácticamente imbatible en su corta estancia en la cuarta categoría del fútbol nacional. Sin embargo, la injusticia del fútbol es tal que, si logras encadenar una serie de resultados negativos, el puesto del entrenador siempre va a ser el primero en cambiar y esto ha sucedido. La escuadra blanquiverde acumula tan solo dos victorias en los últimos 14 partidos disputados, convirtiéndose, con once puntos, en el peor plantel de toda la clasificación con dos puntos de diferencia con respecto al penúltimo. Por otro lado, esta racha ya se vivió en la temporada 2018-19, aunque todo indica que con un distinto final.

Esta última campaña mencionada fue un auténtico desastre a nivel deportivo. Un Córdoba CF lastrado por las gestiones de los últimos años encaraba la temporada 2018-19 con el objetivo de alejarse del descenso a Segunda División B, pero fue imposible. La escuadra blanquiverde acabó última -sin contar el descenso administrativo del Reus- a trece puntos de la permanencia gracias a una temporada muy irregular. De hecho, este ha sido el curso donde se ha encadenado constantemente una racha similar a la que sufre actualmente los chicos dirigidos por Germán Crespo, ya que, en 15 jornadas, consiguió únicamente diez puntos gracias a dos victorias, cuatro empates y nueve derrotas.

Los antecedentes a la dinámica que está atravesando actualmente el Córdoba CF no deja las mejores sensaciones posibles, pero la catástrofe no debería acabar en descenso por la gran primera vuelta cosechada, aunque sí que el objetivo del play off se desvanece conforme los partidos siguen pasando. Aún queda mucho, nueve jornadas que decidirán el futuro a corto plazo de un conjunto blanquiverde que, una vez más, tiene una final en Linares.