El Cádiz B, un nuevo filial que amenaza al Córdoba

Un nuevo filial en el camino del Córdoba. La entidad blanquiverde ha tenido cierto recelo ante estos equipos a lo largo de la presente temporada y no ha conseguido vencer a ninguno de ellos, aunque oportunidades no le han faltado frente a Recreativo Granada, Betis Deportivo y Sevilla Atlético. En total, seis partidos contra filiales durante esta campaña y ni una sola victoria. Una estadística un tanto pobre que puede darle la vuelta desde este mismo fin de semana ante uno de las plantillas más asequibles -a priori- de toda la segunda fase. Y es que el club cordobés visitará el próximo domingo las Instalaciones Deportivas El Rosal -ubicadas en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz- para enfrentarse a un Cádiz B que lleva sin conocer la victoria desde el pasado 6 de marzo cuando los amarillos recibieron y doblegaron al Algeciras (2-0), campeón del Grupo IV-A y uno de los aspirantes a conseguir el ascenso a Segunda División.

Aunque no empezó del todo mal la temporada para el filial gaditano. De hecho, el equipo dirigido, en aquel entonces, por Juan Manuel Pavón logró comenzar la primera fase encadenando dos victorias consecutivas -ante Las Palmas Atlético (2-0) y San Fernando (0-1)- que le alzaban a las primeras posiciones de la tabla clasificatoria. Sin embargo, la irregularidad pronto fue la principal protagonista en un Cádiz B que encajó su primera derrota de la temporada recibiendo a la Balompédica Linense en la Instalación Deportiva El Rosal (1-2). Este mal resultado se refrendó en el empate cosechado en la visita del segundo equipo amarillo a un Marbella (0-0) que seguía con su particular caída libre. Aun así, el cuadro andaluz volvió a la senda del triunfo, ganando con claridad al Marino (3-1), aunque esta buena racha no duró mucho tiempo.

Y es que el Cádiz B enlazó cinco derrotas consecutivas que le instauró en la zona baja del Grupo IV-A -ante Tamaraceite (1-0), Algeciras (2-0), Atlético Sanluqueño (1-2), San Fernando (1-2) y Balompédica Linense (1-0)-. Esta mala racha dejó al filial gaditano sin prácticamente opciones de alcanzar los tres primeros puestos y necesitaba urgentemente un cambio de dinámica para evitar el doble descenso y participar la temporada que viene en Tercera RFEF -quinta categoría del fútbol español a partir del próximo curso natural-. Por ello, el segundo equipo amarillo comenzó a ponerse las pilas y encadenó seis encuentros sin conocer la derrota, cosechando tres victorias -frente a Marbella (1-0), Recreativo de Huelva (2-3) y Algeciras (2-0)- y tres empates -frente a Marino (0-0), Tamaraceite (2-2) y Las Palmas Atlético (0-0)-. Esta buena racha permitía al cuadro andaluz depender de sí mismo para optar por una plaza que pelearía en la siguiente fase por permanecer en Primera RFEF y lo consiguió a pesar de la derrota ante el Atlético Sanluqueño (2-1) y las tablas en la última jornada frente el Recreativo de Huelva (2-2).

Aun así, la mala dinámica con la que terminó la primera fase el Cádiz B fue acrecentada a lo largo del tramo inicial de la segunda. De hecho el equipo dirigido por Alberto Cifuentes no sabe aún lo que es la victoria en esta segunda parte de la temporada, encajando dos derrotas, una de ellas abultadas ante el Sevilla Atlético (1-4) y otra en el último minuto frente al Real Murcia (2-1). Esta mala racha deja al segundo equipo gaditano casi sin posibilidades matemáticas de alcanzar la segunda plaza y peleará por maquillar el resultado en lo que resta de campaña regular. Por ello, el Córdoba tiene la oportunidad de sumar su primera victoria ante un filial en lo que va de temporada después de no saborear el triunfo en los dobles enfrentamientos ante Recreativo Granada, Betis Deportivo y Sevilla Atlético.