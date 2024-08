El Córdoba CF y la búsqueda del delantero necesario

Las informaciones cambian con el paso de los minutos. Lo que antes podía ser una posibilidad remota, ahora puede convertirse en realidad. Las necesidades del mercado dicen. Los objetivos permutan conforme las oportunidades empiezan a surgir en una ventana de incorporaciones que está deparando un futuro a corto plazo muy prometedor a un Córdoba CF que sigue atento a los movimientos. De hecho y con el último fichaje de Marvel, la entidad blanquiverde quiere firmar a un atacante que complete la delantera, aunque tampoco se cierra a otros perfiles que acaben generando alguna que otra salida por overbooking.

Así lo confirmó la propia comisión deportiva en la presentación de Jude Soonsup-Bell celebrada en la sala de prensa de El Arcángel. Por tanto, que el próximo movimiento del Córdoba CF no fuese el último es una posibilidad remota, pero que existe. Ahora bien, la siguiente incorporación de la entidad blanquiverde debía ser un atacante que debe elevar el nivel de la delantera, sobre todo en cuanto a experiencia en Segunda División se refiere. Es por ello que ha habido nombres que han salido a la palestra en las últimas semanas, siendo el último el de Mourad adelantado por La Jugada de Córdoba.

En cambio, este periódico ha contactado con el entorno del jugador hispano marroquí y han afirmado categóricamente que el futbolista no saldrá de Elche de este verano, siendo su principal objetivo ganarse un puesto en el once titular. De hecho, estas alarmas empezaron a sonar semanas atrás cuando el técnico Eder Sarabia parecía no contar con Mourad hasta que este mismo fin de semana le ha dado minutos de calidad para tratar de darle la vuelta al marcador ante un Albacete que consiguió la victoria frente al conjunto ilicitano el pasado 25 de agosto. En este caso puede estar cerrada la puerta de Mourad al Córdoba CF aunque, de momento, no de forma permanente.

Por otro lado, el caso de Antonio Casas no ha sufrido movimientos ni alteraciones desde que el Río Ave se desmarcó de la operación debido a las pretensiones del propio Córdoba CF. Gracias a esto, la comisión deportiva sigue en busca de un tercer delantero por medio de una lista que se encuentran nombres experimentados en la categoría como es el caso de Sabin Merino -tal y como adelantó el periodista Ángel García-, Florín Andone o Sergio León, entre otros. Un mercado de incorporaciones que continúa dando de qué hablar y que permuta de la noche al día.