El fracaso vuelve a escena

La realidad retorna a la vida de los cordobesistas. Tras una temporada amarga para la entidad blanquiverde, los hinchas califas regresaban nuevamente a El Arcángel con la ilusión de que la suerte volviese a acompañar a los de corto. Todo parecía indicar que una gesta parecida a la de Las Palmas en 2014 podía volver a suceder y que el Córdoba iba a luchar por ascender a Segunda División después de la mala campaña cosechada, aunque finalmente no fue así. Los chicos dirigidos por Pablo Alfaro daban alas a su afición a través de un buen juego y el acierto de cara a puerta con el tanto de Jesús Álvaro, pero los últimos minutos del encuentro tenían una especie de olor a Almansa. Y es que la primera plantilla del conjunto cordobés vio como Rebollo, sí guardameta del Betis Deportivo, instauraba las tablas en el electrónico y, minutos más tarde, Mizzian desataba la locura entre unos futbolistas verdiblancos que se habían clasificado para la siguiente fase en el último instante. Por su parte, los blanquiverdes, hundidos sobre el césped ribereño, asumían las criticas del público, conscientes de que el principal objetivo se había escapado y no por lo sucedido en la jornada 18, sino porque es resultado de una concatenación de errores a lo largo de toda la campaña regular.

Aunque esta escena ya es recordada por viejos cordobesistas. En la última experiencia blanquiverde en Segunda B, a lo largo del año 2006, pasó algo parecido. Y es que el Córdoba llegaba a la penúltima jornada de la liga con opciones serias de pelear por subir a Segunda División. Tras encadenar nueve jornadas sin conocer la derrota, los chicos dirigidos, en aquel entonces, por Pepe Escalante viajaban hasta Almansa, rival que peleaba por no descender de categoría, con el objetivo de ganar para que no se fuese el play off en demasía. A pesar de que en teoría era un partido plácido, el conjunto cordobés no pudo pasar del empate y vio como las posibilidades de ascender de división se esfumaban cuando Albert Cano y Manrique, en el tiempo de descuento, igualaban la contienda para los locales. Una serie de infortunios que hace recordar, y de qué manera, a lo que ha ocurrido en la temporada 2020-21.

Un Córdoba que no ha sabido capaz de reaccionar a la exigencia de la Segunda B. Tras mostrar una actitud totalmente opuesta a la ofrecida en las últimas jornadas, los blanquiverdes llegaron a adelantarse en el marcador y hacían que los aficionados volviesen a ilusionarse gracias al empate conseguido por el Yeclano Deportivo ante el Sevilla Atlético. Sin embargo, la realidad volvió a atizar en la cara a toda la parcela cordobesista. Alrededor del minuto 85, Iván Romero adelantaba al filial hispalense desde el punto de penalti y los de Pablo Alfaro veían como sus posibilidades se disipaban aún más con la lesión de un Alberto del Moral que dejó a sus compañeros con uno menos en el césped tras abandonar el terreno de juego con gestos de dolor. Aun así, la entidad blanquiverde pretendía conseguir los tres puntos de cara a esa segunda fase, pero la intensidad del Betis Deportivo cambió el rumbo de la contienda y consiguió remontar gracias a los tantos de Rebollo y Mizzian en el tiempo de descuento.

Todo ello ha conllevado a que el Córdoba no alcance el mínimo propuesto durante la pretemporada. Y es que la entidad blanquiverde pretendía, a través de la mejor plantilla de la Segunda B según el propio club, llegar con cierta holgura a la segunda fase para pelear por ascender a Segunda División. Sin embargo, esto no ha sucedido por diferentes motivos y todos ellos esclarecedores. Gracias a esto, el club cordobés peleará en la segunda etapa de la temporada por no descender a la cuarta categoría del fútbol español. Una segunda fase donde solo los dos primeros clasificados obtienen una plaza en Primera RFEF, que comenzará en tercer lugar y a tres puntos de un primer clasificado que es el Sevilla Atlético, rival que ha perdido los dos partidos de la temporada regular. Una auténtica quimera del Córdoba que, pase lo que pase, terminará la temporada el fin de semana del 8 de mayo. Ver para creer.