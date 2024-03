El Córdoba CF más alegre vuelve a la Ciudad Deportiva

Un entrenamiento más o menos, depende de quién quiera ver el vaso medio vacío o medio lleno. En lo que coinciden todos los aficionados del Córdoba CF es que su equipo está luchando actualmente por el ascenso directo, cosa que era impensable hace apenas un mes. La ilusión y la alegría se ha trasladado a un grupo blanquiverde que este martes ha retornado a los entrenamientos con una sonrisa en la boca, pero también con el semblante de que aún no se ha conseguido nada y ese es el mensaje que ha trasladado la directiva desde las oficinas de El Arcángel, donde el objetivo sigue siendo amarrar el play off en cuanto se pueda.

Es por ello que el trabajo aún no ha terminado y los chicos dirigidos por Iván Ania han sido citados este martes en el césped natural de la Ciudad Deportiva en busca de recuperar el esfuerzo físico realizado el pasado sábado en Castalia. Aun así, el consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, ha comandado una charla inicial con la plantilla al completo, siendo el mensaje el mismo: tratar de no centrarse con el ascenso directo e ir jornada a jornada. Una vez el dirigente ha terminado su discurso, la primera escuadra blanquiverde ha realizado el tradicional pasillo al jefe de comunicación del club, Martín de la Virgen. Tras este hecho, tanto Carlos García como Carlos Marín han abandonado las instalaciones cordobesas para tratar sendas molestias musculares en el coliseo ribereño.

Al ser la primera sesión semanal, el grado de intensidad ha sido bajo, sobre todo en los primeros instantes, donde el grupo ha realizado el tradicional ejercicio de pase en corto para entrar en calor y subiendo el tono físico conforme los minutos seguían pasando. En esta parte inicial, Adri Castellano se le ha visto junto al resto de sus compañeros, pero en el ecuador del entrenamiento ha proseguido su recuperación junto a José Antonio Martínez, ambos con muchas dudas para llegar a este sábado en ese enfrentamiento vital ante el San Fernando. Por su parte, el resto de la plantilla ha completado la jornada con un último partidillo a campo reducido en busca de que las sensaciones positivas sigan asentadas.

Kike Márquez: “Ahora el ascenso directo es cosa de cuatro”

Una vez finalizado el entrenamiento, Kike Márquez compareció ante los medios de comunicación y se mostró “muy feliz” por lo que significó la victoria en Castalia. Ahora toca no entrar en ningún exceso de confianza y así lo ordena Iván Ania. “El entrenador no deja relajarse a nadie. El once que saca el míster rinde muy bien y sube el nivel semana a semana. El San Fernando se está jugando su objetivo. Viene de ganar e intentará ponernos las cosas difíciles. Tenemos que sacar tres puntos para acercarnos al objetivo del play off”, ha explicado un sanluqueño que también echa en falta un poco más de actividad en la afición. Sí que es cierto que este equipo está haciendo las cosas bastante bien y pedimos un poco más de esa parte de la afición que igual está sentada para saber qué pasa. Necesitamos el apoyo, que estemos todos unidos. Con esa ayuda pues el objetivo final estará más cerca“.

Por otro lado, no hay que engañar que la victoria en Castalia ha hecho que el ascenso directo pueda ser el objetivo principal, aunque en la cabeza del capitán del Córdoba CF estaba una posible derrota. “ Yo personalmente no tenía ese miedo pero sí que tenía eso en la cabeza de si no sacábamos la victoria en Castellón pues dejaría a ellos como principales candidatos y no sabía cómo reaccionaría la plantilla, pero no se ha dado y seguimos ganando. El inicio nos costó y el equipo no dudó”. Tras esta victoria, “el ascenso directo ahora es cosa de cuatro”. Estamos a la espera de diez jornadas, pero la presión la tienen ellos. Con los pies en el suelo y pensando en el partido. Los únicos que tienen que disfrutar es la afición y seguir nuestro camino“.

“Creo que son cinco o seis equipos que están por delante nuestra en tema de proyecto y presupuesto. Nosotros vamos partido a partido y así vamos a seguir. La presión es buena porque te estás jugando algo importante, pero esa presión la transformamos en sueño e ilusión por esta ciudad. Tenemos que tocar el suelo fuerte y coger la mano del compañero para seguir juntos. Llegará mayo y veremos si estamos ahí o no”, ha culminado.