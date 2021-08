Adrián Fuentes y su apuesta por el Córdoba: "No me lo pensé mucho"

La ronda de presentaciones continúa en el Córdoba CF. Después de que ya hayan comparecido por primera vez José Ruiz, José Alonso y Alejandro Viedma, más también la del renovado con galones Luismi Redondo, era turno para el delantero Adrián Fuentes y Simo Bouzaidi. Ambos estuvieron presentes en la sesión de entrenamiento en El Arcángel, marcado por ejercicios con balón y en situación real de partido. Mañana harán lo propio en las instalaciones del Fontanar a partir de las 8:45 de la mañana, donde estarán estos protagonistas que tomaron pulso a la sala de prensa del estadio ribereño.

Adrián Fuentes fue el primero en comparecer junto a Juanito, que definió al ex del Murcia como "un jugador fuerte, bastante potente, con mucha calidad", a lo que añadió la nota de que lo incorporan "como delantero pero es polivalente". Además, el director deportivo cordobesista especificó que el madrileño entra en la entidad califa con un contrato de una temporada con opción a una extra, a todas luces en función de objetivos colectivos e individuales".

El futbolista de 25 años explicó ante la prensa que "tengo esa polivalencia y me siento cómodo como segundo punta, estaba acostumbrado a jugar con dos puntas o yo solo". Ya en dinámica grupal desde hace varias semanas, Adrián Fuentes ha podido observarlo y tornarse consciente de la revolución que se ha aplicado en la plantilla. "Somos muchos fichajes y hay que machacar todos los conceptos para llegar de la mejor manera posible". "No me lo pensé mucho, cuando vine con el Murcia quedé maravillado", señaló sobre la opción de llegar al Córdoba, agregando que "me tiré de cabeza".

El atacante tuvo oportunidad de jugar sobre el césped del Arcángel en un partido contra el Linares marcado por la intensidad que se finalizó con derrota cordobesista (0-1). "Estamos en la dinámica de aprender. No me fijé mucho (en el Linares). Es un partido amistoso para prepararnos pero yo me fijaba en nosotros mismos. Ellos también están en su pretemporada, irán a muerte a todo como nosotros tenemos que hacer también", afirmó Fuentes para finalizar.