De Copa a Copa: una resaca masiva en El Arcángel

La celebración no para, aunque solo sea para poner ya la mirada en otra cita festiva en clave blanquiverde. La autoexigencia del Córdoba se hizo explícita en las palabras de Javi Flores, quien, minutos después de levantar el primer trofeo nacional de la entidad en 60 años -y siendo él el goleador- admitía que lo habían disputado “por haber hecho las cosas mal”. Y es que es innegable que el objetivo principal es la liga, y por ende, el ascenso de categoría. No obstante, eso no quita que en este pedregoso camino pueda haber diferentes paradas en las que poder darse un dulce respiro. Es el caso de esta Copa RFEF y lo será también el enfrentamiento de Copa del Rey de la próxima semana ante el Sevilla.

En efecto, la resaca ha sido realmente dulce en El Arcángel, que este miércoles ha amanecido aún con la emoción a flor de piel y con muchos de sus feligreses queriendo de nuevo acercarse a ese sitio donde horas antes habían llorado de felicidad. Pero la razón en este caso era otra. Tal y como recordó el propio club durante la contienda ante el Guijuelo, este 24 de noviembre se iniciaba la venta de entradas para el choque copero ante el cuadro hispalense, partido que, dada la entidad del rival, ha generado igualmente una notable expectación.

Y tal que así se ha comprobado en las inmediaciones del feudo ribereño, que desde media mañana ha contado con la presencia masiva de aficionados en busca de no quedarse sin papel para el encuentro. Grandes colas en las taquillas de El Arcángel. Sin duda, la ilusión rebosa en la afición cordobesista, sedienta de esos pequeños sorbos de alegría que deberían culminarse en 2022 con esa borrachera de satisfacción que supondría la promoción a la Primera RFEF. Pero hay que ir paso a paso y, aunque el propósito más próximo es la visita del Mérida, algunas miradas van ya de Copa en Copa.

Así las cosas, cabe recordar que el club ofreció precios populares para dicho partido, con la intención de buscar el lleno. El mismo se celebrará el miércoles 1 de diciembre a las 19:00. De este modo, los abonados tienen su suplemento reservado hasta el 29 de noviembre a las 14:00 y los precios oscilan desde los 15 euros en fondos hasta los 40 en zona VIP, pasando por los 20 en preferencia y los 25 de tribuna. Asimismo, también podrán adquirir un máximo de dos entradas por persona a un precio que rondará la mitad de lo anteriormente mencionado.

Para el resto de aficionados que quieran acudir al estadio, el coste va desde los 30 hasta los 40 euros por entrada, dependiendo de la zona elegida. Por último, la afición visitante irá en el graderío de preferencia a 30 euros la entrada.