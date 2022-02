Una continua confianza en el proyecto del Córdoba CF

Conseguir la renovación. Es el objetivo que tienen todos los futbolistas que integran la primera plantilla del Córdoba CF. Los profesionales que están defendiendo la zamarra blanquiverde a lo largo de la presente temporada han dado un giro de 180 grados a la situación deportiva del club califal, la cual había hecho que el plantel cordobés descendiese hasta la cuarta categoría del fútbol español. Sin embargo, la buena dinámica ha hecho que las bases del proyecto ideado por la nueva propiedad se asienten a un ritmo vertiginoso, logrando la confianza tanto de los jugadores como del cuerpo técnico y dirección deportiva. Gracias a los resultados que se están cosechando, Simo, José Ruiz y Adrián Fuentes han sido los primeros en ampliar su vínculo con la entidad andaluza, aunque no son los únicos que quieren alcanzar esta meta.

Tras la última victoria conseguida ante el CD Coria, tercer clasificado del Grupo IV de Segunda RFEF, Álex Bernal y Ekaitz Jiménez pasaron por la sala de prensa de El Arcángel y, en primer lugar, el mediocentro sevillano admitió que no tiene "prisa" por renovar, aunque su decisión está más que tomada. "Yo estoy super a gusto y me gustaría quedarme. A mi me quedan todavía diez partidos, de los cuales tendría que disputar al menos 45 minutos para que cuenten, para renovar automáticamente, pero tampoco tengo prisa por renovar. Me quiero quedar sí o sí. Por ahora estamos concentrados y disfrutando del día a día, de los entrenamientos y de conseguir el ascenso que es lo que nos hemos propuesto para este año".

Por su parte, Ekaitz Jiménez tampoco se ha escondido a la hora de hablar de su posible renovación y ha añadido que, además de tener contrato, está muy "tranquilo" con todo lo que se relaciona con esta temática. "Cuantos más años pueda estar aquí, mejor. Estoy muy a gusto con la ciudad, el vestuario, la afición y el campo son increíbles. Yo la verdad que estoy muy a gusto y si me quieren tener aquí, me voy a quedar aquí".

En lo que refiere al apartado puramente deportivo, Bernal mantiene el tópico de figuras relevantes en el mundo del fútbol. "El partido a partido es la clave. Es lo que nos está llevando a estar lo más arriba posible y lo que queremos es conseguir el liderato", aunque también admite estar muy "cómodo" tanto con el juego que despliega el Córdoba CF como la "filosofía" que transmite el técnico Germán Crespo al vestuario. "A veces jugaremos peor, pero la propuesta que tenemos es siempre atacar y tener el balón. No solo Javi y yo, sino que todos estamos muy cómodos y somos futbolistas que nos gusta tener el balón".

Mientras tanto, el lateral vasco ha explicado que sabía del potencial que tenía el conjunto extremeño, pero que, aun así, les ha "sorprendido". "Ha sido un partido duro, dejamos a estos atrás y también al Cacereño, por lo que buen día", ha aseverado un Ekaitz Jiménez que no mira más allá del "siguiente partido" y de la distancia que hay con los rivales más directos, por lo que ansía llegar a Don Benito y "ampliar esa diferencia" para que el "ascenso llegue cuando tenga que llegar". Para culminar, el jugador blanquiverde ha vuelto a resaltar la comodidad que está teniendo en Córdoba. "Este año estoy disfrutando más que el año pasado subiendo a Segunda División por lo que rodea al club. Es increíble y no tiene nada que ver. Lo estoy disfrutando al máximo".