La cesión de El Arcángel entra en su fase final

Poco a poco, la cesión del Estadio Municipal El Arcángel va esclareciéndose y llegando a su fin. Tras 28 años sin un acuerdo oficial entre Ayuntamiento y Córdoba CF para que la entidad blanquiverde pueda utilizar el recinto de manera habitual, el embrollo jurídico y burocrático se encauza ya en su última fase, después de que el Consistorio presentase durante el pasado mes de julio el pliego de condiciones que tendría que aceptar el club cordobés en caso de querer utilizar El Arcángel durante los próximos 40 años. Sin embargo, cuando todo parecía ir sobre ruedas, comenzaron los primeros problemas.

Y es que, tal y como afirmó González Calvo, dirigente de la entidad, algunas horas después de que se publicase ese pliego, el Córdoba CF no estaba dispuesto a aceptar algunas de esas condiciones propuestas por el Ayuntamiento. De esta manera, todo quedaba pendiente de que se presentasen las alegaciones oportunas a dicho pliego, hecho que tenía como fecha límite el pasado 5 de septiembre. Así pues, el club se puso manos a la obra, estudiando todos los condicionantes propuestos por el Consistorio y preparando así una serie de alegaciones que, ahora, la municipalidad podrá aceptar o no.

Así lo confirmó el propio José María Bellido el pasado 5 de septiembre ante los micrófonos de Radio Córdoba SER. Tras hacer un pequeño resumen de todo lo realizado hasta el momento en materia administrativa, ya que “todo estaba patas arriba, y no solo con el Córdoba CF, sino que, internamente, en casa -haciendo referencia al propio Ayuntamiento-, teníamos también los deberes sin hacer. Cuando fuimos a iniciar el expediente, nos encontramos con que los terrenos no coincidían con la realidad física; con que toda la obra nueva tras el 1994 perteneciente a la reforma estaba sin declarar y sin inscribir; y que en los registros de la propiedad, el Ayuntamiento no aparecía como nuevo propietario, aunque lo éramos obviamente, pero a efectos oficiales no aparecíamos como propietarios”. Así pues, se ha abierto “una maraña de ir y venir, de abogados, notarios, registradores y funcionarios poniendo orden, midiendo y registrándolo todo”.

Una vez concluida esa primera fase de trabajo, toca centrarse en el acuerdo entre el club y el Consistorio. Bellido ha recordado que “hemos encontrado una fórmula que permite sacar la concesión y que, además, el pago, por así decirlo, no sea un pago en dinero, sino que nos permita culminar la terminación del estadio con la obra de tribuna”, hecho con el que se matan “dos pájaros de un tiro parar la ciudad, ya que tendríamos un estadio ya completo, y una situación regularizada con el Córdoba CF”. Por lo tanto, ahora se ha entrado en una fase en la que se centran los focos “en la letra pequeña con el Córdoba, ya que han presentado sus alegaciones y las estudiaremos”. “Lo que sí puedo decir es que, por las dos partes, tanto por el Córdoba CF como por el Ayuntamiento, hemos hablado después de las declaraciones, que sí fueron duras por parte del presidente del Córdoba, y hay toda la predisposición. Veremos hasta dónde podremos avanzar”, ha añadido el corregidor.

Por lo tanto, todo queda ahora supeditado a ver qué alegaciones presentadas por el club están dispuestas a aceptar por parte de la municipalidad. Bellido se ha mostrado optimista, ya que cree “que podemos llegar a buen puerto”, ya que es “una oportunidad única para las dos partes: para la ciudad y para el Ayuntamiento porque culminamos el estadio y se regulariza; y también para el Córdoba, porque algo que lleva 28 años sin poder arreglarse, lo que te indica es que no es sencillo”. Sin embargo, pese al optimismo, Bellido también ha subrayado que “el cien por cien -de las alegaciones que se han presentado- no podremos aceptarlas”, por lo que “también tendrán que aceptar ellos -el Córdoba CF- y nosotros, y ver dónde queda el término medio”.