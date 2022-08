El Córdoba CF podrá presentar alegaciones al pliego de El Arcángel hasta el 5 de septiembre

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este viernes el anuncio para la concesión administrativa del uso privativo del estadio municipal El Arcángel, el pliego de cesión para que el Córdoba Club de Fútbol pueda asumir la gestión de las instalaciones deportivas. El pliego prevé un plazo de alegaciones de 20 días hábiles a contar a partir de este mismo viernes, por lo que el club tendrá hasta el 5 de septiembre para presentar sus correspondientes apuntes.

Posteriormente, los técnicos del Ayuntamiento evaluarán las alegaciones y las resolverán. Así, podrán desestimarlas, estimarlas parcialmente o en su totalidad. Ese trámite posterior no tiene un plazo definido, pero no se espera que sea inferior a otro mes más. Es decir, el concurso público para la cesión de El Arcángel no entrará en vigor antes de octubre. Entonces volvería a contar un nuevo plazo, el del concurso en sí, con el objetivo de que el concurso se resuelva lo antes posible y la posibilidad de que el mismo pudiera estar adjudicado a finales de año o principios del 2023.

El pliego prevé un canon que se puede compensar si el futuro adjudicatario se compromete a demoler la actual Tribuna y a construir una nueva, siguiendo el proyecto del año 2003. El adjudicatario tendría un plazo de seis años para iniciar los trabajos, según el pliego.