El CD Castellón y una anarquía ordenada

Es de esos equipos muy peculiares, que nadie sabe qué puede pasar en sus partidos porque no es nada parecido a lo que se ha visto anteriormente en sus enfrentamientos ligueros, aunque la experiencia dicta sentencia y en ese caso el Córdoba CF tiene un bagaje previo muy importante. El CD Castellón es la gran revelación de la presente temporada en LaLiga Hypermotion, estando, con un partido menos, a tan solo dos puntos del play off y todo ello no es fruto de la casualidad, sino que expone un fútbol tan diferente a lo que existe en la categoría de plata que hace que brille más de lo que estaba esperando.

Tanto es así que el conjunto orellut ya fue un referente el curso pasado en Primera RFEF. El resto de sus competidores pensaban que esa manera de ver el fútbol tan ofensiva haría que fuese flor de un día, es decir, que con el paso de las jornadas bajase el ritmo, pero no fue así. El CD Castellón logró la primera posición y el posterior ascenso directo a Segunda División de una manera solvente, sin apenas dudas y con varias citas ligueras de antelación. Aun así, su verdugo durante el tramo liguero fue un Córdoba CF que encontró la manera de encontrar sus debilidades, auqnue no sin sufrimiento.

De hecho, los blanquiverdes lograron vencer en los dos encuentros que dirimieron entre ambos, y eso pareció indicar el camino para el resto, pero nada más lejos de la realidad. En cambio, el verdadero desafío del CD Castellón era no cambiar su filosofía en LaLiga Hypermotion, aunque eso le costase algunos puntos por el camino, pero esa adaptación ha llegado antes de lo esperado. A pesar de no encontrar el ritmo necesario en las dos primeras jornadas frente al Éibar y al Real Oviedo, las victorias sólidas ante el Almería y el Burgos CF hizo olvidar ese traspié en Castalia ante el Cádiz CF, lo que le colocó en la zona media de la clasificación regular.

Esta tendencia hizo que la confianza sobresaliese en un cuadro orellut que, a pesar de no conseguir la regularidad necesaria en cuanto a triunfos se refiere, ha ido alternando victoria y derrota, incluso con un doble más tres ante el Eldense y Tenerife. Su último éxito fue doblegar al Real Zaragoza en La Romareda justo antes se aplazarse su encuentro frente al Racing de Ferrol en Castalia a causa de la DANA. A pesar de ello, los chicos dirigidos por Dick Schreuder se encuentran a tan solo dos puntos del play off de ascenso a Primera División con un duelo menos que el resto -a excepción del Levante UD-.

Por otro lado, la alineación no variará mucho con respecto a su último encuentro regular en La Romareda. Dick Schreuder confía en esa defensa de tres centrales y dos carrileros que, pese a ser una planteamiento teóricamente menos ofensivo, utiliza las líneas de presión muy altas, atacando con hasta siete jugadores en campo rival. Aun así, el técnico neerlandés confía en Gonzalo Crettaz en portería, zaga de tres conformada por Mamah, Chirino y Alberto Jiménez, los dos carrileros suelen ser Vertrouwd y Douglas, mientras que la zona alta es para Óscar Gil, Van den Belt, Seuntjens, Raúl Sánchez y Jesús de Miguel. Además, Nicolas Lottin vuelve a ser un efectivo más tras superar su lesión y podría tener sus primeros minutos de la temporada en El Arcángel.