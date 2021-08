Puga: "Veo un vestuario comprometido para conseguir el objetivo"

Una renovación que implica un puesto en el primer equipo blanquiverde. Tras cosechar un gran nivel en la primera parte de la temporada vistiendo la camiseta del filial, la promoción de Germán Crespo al banquillo del Córdoba CF tras la destitución de Pablo Alfaro hizo que Carlos Puga tuviese más oportunidades de debutar con la elástica califal en Segunda División B en un momento crítico para la entidad. De hecho, el técnico nazarí dio entrada al lateral en los últimos tres partidos de la temporada regular y el profesional cuajó una gran actuación. Gracias a esto, la dirección deportiva ha decidido que el natural de Albuñol renueve hasta 2023 y tenga una ficha en el primer plantel que disputará la Segunda RFEF a partir del mes de septiembre. Dicha ampliación ha sido presentada en la sala de prensa de El Arcángel y el propio granadino ha admitido que es una oportunidad muy grande y que cuando le llegó la oferta ni se lo pensó.

Como ya es costumbre, el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, ha descrito a un futbolista que ya es conocido por la parcela blanquiverde gracias a su contribución en el tramo final de la anterior temporada. "Vimos la proyección de Puga y poco a poco sus condiciones le permitían jugar más de lateral. Para reforzar el primer equipo debíamos tener un tipo de futbolista como es Carlos", ya que "tiene mucho recorrido. Es un jugador de futuro para la entidad y por eso le hemos hecho un contrato del primer equipo. Ojalá nos ayude a conseguir el ascenso y que crezca con nosotros. Tenemos muchas expectativas con él porque puede ser un jugador muy importante para nosotros". Por su parte, el futbolista nazarí agradece el interés por parte del Córdoba CF y se muestra ilusionado ante un año que espera "conseguir el objetivo del ascenso". "No va a ser fácil, pero con trabajo y más trabajo, lo conseguiremos".

Por otro lado, Carlos Puga ha valorado la intensidad que tiene el equipo en estos últimos enfrentamientos, aunque esto haya costado varias expulsiones. "Es verdad que han habido bastantes rojas, pero no lo veo malo. Vamos con intensidad y con ganas de demostrar que somos capaces de estar en el once. Vamos todos con una alta intensidad y no pienso que sea nada malo", añade un futbolista que no dudó cuando le llegó la oportunidad de la entidad blanquiverde. "Yo no he tenido ofertas. Tenía un año más de contrato y quería formar parte del Córdoba ya sea en el filial o en el primer equipo. No me lo pensé dos veces cuando me ofrecieron estar en el primer equipo". Asimismo, el profesional también ha querido recalcar el ambiente que actualmente derrocha un vestuario mucho más compensado. "Todos estamos formando un buen grupo de jugadores. Hay muchos jóvenes y solemos tener una buena relación. Los jugadores más veteranos nos están ayudando a ser una buena piña. Veo un vestuario comprometido que creo que puede conseguir el objetivo"