Canario y la “tranquilidad” en su llegada al Córdoba CF

La primera presentación de la semana y todo apunta a que no será la última que se realice después de que finalice el mercado invernal. El Córdoba CF está apuntalando la plantilla de cara a luchar por los objetivos propuestos a lo largo de la presente temporada. Por ello, la directiva blanquiverde siguen realizando movimientos y esta vez han presentado a un jugador con gran experiencia en esta categoría como es Alberto Castaño, más conocido como Canario. Antes de comparecer el propio futbolista, el director deportivo Juan Gutiérrez Juanito ha realizado una breve presentación donde ha explicado que la llegada de este profesional tiene como objetivo “dar estabilidad en un momento deportivo un poco más delicado de la cuenta”.

Juanito: "No me esperaba tantas peticiones de salidas"

Más

En primera instancia, el propio Canario ha agradecido la apuesta del club blanquiverde por su figura y ha explicado que fue “fácil” aterrizar en la capital califal. “El ambiente que vivi ayer y el fútbol que se respira en la ciudad. Me alegro de haber venido”, ha alegado un jugador que ha apuntado que el motivo de que lo llamen Canario es por un mote entre sus amigos y ha añadido que no tiene preferencia por ninguna posición dentro del sistema de juego de Germán Crespo. “También puedo jugar en la mediapunta y en las tres me encuentro cómodo”. Además, Alberto Castaño ha visto un grupo “fuerte” y “unido” al que le queda mucha Liga. “Cualquiera hubiera firmado estar a esta altura al empezar. Tenemos mucha confianza en esta plantilla y en este cuerpo técnico y lo vamos a sacar adelante”.

Por otro lado, la posibilidad de dejar el Atlético Baleares llega meses atrás y la opción de Córdoba era una posibilidad bastante real. “Primero se me traslada el interés y tardo nada en decirle a mi agente que hiciese todo lo posible para venir aquí. En verano tuve ofertas de salir y quería probar nuevos retos. Se me niega la posibilidad de salir pero en este invierno ya estaba en el fin de ciclo. Me motivaba mucho venir aquí porque esta una ciudad entera detrás del equipo. Hace poco estaba en Primera División y cualquier jugador quiere venir aquí”, ha culminado.