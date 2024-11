El Cádiz CF y una nueva oportunidad como visitante para el Córdoba CF

La regularidad es lo que se busca en el deporte, sobre todo en las disciplinas que la mayoría de los implicados compiten en equipos, ya que los resultados afectan de una manera u otra un vestuario. Es por ello que la victoria es el fin de una serie de consecuencias a lo largo de un partido, en este caso, de fútbol, y el Córdoba CF ha logrado que todos los caminos acaben en victoria o empate en los duelos disputados en El Arcángel. Sin embargo, esto dicta muchísimo del rendimiento mostrado como visitante, donde, además de no haber dejado la portería a cero en ningún choque, los de Iván Ania no saben lo que es ganar lejos del recinto califal.

Si se presta atención a los números que hacen el resto de los competidores de LaLiga Hypermotion, el Córdoba CF es el tercer mejor local de toda la categoría de plata del fútbol español, incluso empatando ante el CD Castellón el pasado domingo. De hecho, la entidad blanquiverde es el único club junto al Levante UD que se mantiene invicto en su estadio, pero, sin embargo, muestra una cara totalmente distinta lejos de El Arcángel. Y es que el club cordobés es el peor visitante de la Segunda División, con tan solo un empate en los seis duelos disputados hasta el momento, anotando tres goles y encajando doce.

En cambio, lo que es cierto es que estos números se han dado por una serie de circunstancias que pueden llegar a ser lógicas atendiendo, sobre todo, a un factor en concreto: los rivales. El Córdoba CF se ha enfrentado como local a Burgos CF, Deportivo de La Coruña, Racing de Ferrol, FC Cartagena y CD Eldense, cinco clubes que se encuentran por debajo en la clasificación y, de hecho, tres de ellos ocupan las posiciones de descenso a Primera RFEF. Por otro lado, la entidad blanquiverde también demostró un nivel alto frente a Málaga CF y CD Castellón, dos plantillas que están cerca de entrar en play off, aunque no dejan de ser recién ascendidos a Segunda División.

Y es que los chicos dirigidos por Iván Ania tan solo se ha enfrentado a un equipo que estuviese por debajo en la clasificación en ese momento, y fue ante la SD Huesca en El Alcoraz en la sexta jornada, aunque, en la actualidad, se encuentra en una posición privilegiada en la tabla. Por lo demás, el Córdoba CF ha tenido que visitar al Mirandés, Elche, Albacete, Granada y Racing de Santander, todos ellos por encima en una situación más positiva, incluso dos en play off y otro en ascenso directo.

Aun así, lo bueno que tiene el fútbol es que la memoria no existe. Por mucho que no hayas conseguido la victoria en los seis primeros duelos, en el séptimo tienes las mismas posibilidades de conseguirla y esta vez tendrá en frente a un rival que no pasa por un buen momento. El Cádiz CF, además de encontrarse únicamente a dos puntos del descenso, solo ha ganado un partido en el Nuevo Mirandilla, por lo que el Córdoba CF tiene una nueva oportunidad para que ese triunfo como visitante llegue este fin de semana en territorio gaditano.