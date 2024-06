El Barcelona B pasa a la final y será el rival del ganador entre el Córdoba CF y la SD Ponferradina

Ya se sabe qué equipo estará en la final por ascender a Segunda División en el lado del cuadro que se encuentra el Córdoba CF. Y es que la entidad blanquiverde pelea por volver tanto a la provincia como a la capital al fútbol profesional, categoría que perdió en 2018 y que a día de hoy sigue sin retornar. Sin embargo, este año parece ser diferente, donde el potencial de los califas está siendo impresionante, convirtiéndose así en uno de los principales favoritos para alzarse con la promoción, aunque, sin embargo, primero deberá vencer a la SD Ponferradina y, más tarde, a un rival que ya conoce en segunda ronda.

Aun así, el ganador de la eliminatoria no se sabía a ciencia cierta en la primera parte. Por un lado, el marcador global favorecía al Barcelona B gracias a la victoria por la mínima en Can Misses y a conseguir la segunda plaza en la temporada regular, pero la UD Ibiza no quería vender barata su derrota, consiguiendo, incluso, poner en tensión al conjunto blaugrana después de ponerse 0-2 en el Estadio Johann Cruyff. Sin embargo, los chicos dirigidos por Rafa Márquez lograron remontar el choque y dieron un duro correctivo a unos ibicencos que se vieron sobrepasados totalmente por el joven y electrizante ataque blaugrana.

Por tanto, el Córdoba CF ya conoce su posible rival en busca de ascender a Segunda División. Aun así, todavía es baladí quién o no esté en esa hipotética final, ya que la escuadra blanquiverde buscará su pase ante la SD Ponferradina durante la jornada del domingo. En cambio, los chicos dirigidos por Iván Ania saben que si doblegan a los bercianos, tendrán que bailar ante el Barcelona B con la mirada puesta en esa vuelta al fútbol profesional.