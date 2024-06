El Arcángel, un campo hostil para la SD Ponferradina

Volver a ser grande, volver a ascender. Es lo que quiere un Córdoba CF que ha logrado algo impensable durante el inicio de la temporada regular, menos aún cuando la irregularidad en cuanto a resultados se refiere era la tónica habitual de un comienzo que estuvo marcado por aquellas tres derrotas en las cuatro primeras jornadas. Aun así, la garra y la buena mentalidad de un vestuario blanquiverde se rehizo con el paso de las fechas hasta tal punto de que estuvo peleando por el ascenso directo hasta el mes de abril. Ahora, la actualidad atropella y el play off es el foco principal, comenzando por ese duelo de vuelta ante una SD Ponferradina que no guarda un grato recuerdo de su paso por El Arcángel.

Y es que el conjunto de El Bierzo tiene que remontar el 0-1 de la ida en El Toralín y vencer a los blanquiverdes por dos goles o más al término de los 90 minutos o, incluso, si van venciendo por la mínima en el tiempo reglamentario tendría media hora más para realizar una gesta que por estadística no parece cercana. Y no se dice por potencial y rendimiento, que por supuesto tienen las armas necesarias para conseguirlo, sino que los números hablan por si solos: la SD Ponferradina tan solo ha conseguido una victoria en los cuatro enfrentamientos ante el Córdoba CF en El Arcángel, siendo ese triunfo por un 0-1 gracias al solitario gol de Yuri.

Desde aquel duelo en 2013, el cuadro ponferradino solo ha aterrizado en el coliseo ribereño en dos ocasiones y siempre ha sido con victoria favorable para los blanquiverdes. De hecho, ambos choques están marcados en la memoria de los hinchas cordobesistas, ya que, por un lado, el último triunfo fue gracias al tanto de cabeza de Florin Andone, mítico futbolista rumano que actualmente se encuentra como agente libre a la espera de lo que suceda en el mercado veraniego, mientras que, por el otro, Eial Strahman desequilibró la balanza en el tiempo de descuento de la primera jornada de una temporada que acabó con el Córdoba CF en Primera División.

Por tanto, las posibilidades de que el Córdoba CF avance a la próxima ronda del play off son muy altas, eso es una obviedad, pero eso no quita que será fácil y así lo quiere hacer saber tanto el consejero delegado como la plantilla en su totalidad, incluido un técnico Iván Ania que ha dejado claro que las probabilidades de que pase uno u otro siguen siendo las mismas: 50%. Así las cosas, la entidad blanquiverde sigue preparando el encuentro de este domingo con total normalidad, en busca de salir a ganar su encuentro y no manejar un resultado que puede ponerse en contra muy rápido.