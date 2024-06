Antonio Casas: “El porcentaje de la eliminatoria sigue estando al 50%”

El Córdoba CF afronta horas clave para su ascenso a la Segunda División. Tras lograr un positivo resultado en la ida de la semifinal del play off, en su visita a El Toralín, el conjunto blanquiverde ya prepara el encuentro de vuelta donde la SD Ponferradina deberá de desplegarse en ataque para tratar de superar la desventaja (0-1) que acarrean tras la victoria califal en Ponferrada. En este sentido, y tras su titularidad el pasado domingo, Antonio Casas ha atendido a los medios en la sala de prensa del coliseo ribereño para mostrar sus sensaciones de cara al trascendental duelo de vuelta a disputar en Córdoba.

El ariete rambleño ha comenzado recordando que “el porcentaje de la eliminatoria sigue estando en un cincuenta a cincuenta”, ya que espera encontrarse “un equipo muy duro en un partido muy difícil”. Desde esta misma jornada del miércoles, el equipo ya ha comenzado a preparar el duelo, con las vistas puestas en superar esta semifinal y enfrentarse en la final ante UD Ibiza o FC Barcelona Atlétic.

Siguiendo con la SD Ponferradina, Casas ha reconocido que espera un partido “prácticamente como el de ida”, con el condicionante de que los castellanoleoneses “tienen que venir a por nosotros por ir perdiendo”. Un hecho que deben trabajar, así como en “la posible alineación que traigan”, aunque ha insistido en que “el partido, por la dinámica que traemos, sigue siendo la misma, y los objetivos todos sabemos cuáles son”.

Y es que el 'factor play off', para el rambleño, es crucial. En El Toralín se vio un Córdoba CF más entero físicamente que la SD Ponferradina, y el delantero blanquiverde se lo achaca a eso. “Lo que nos estamos jugando es muy importante, la adrenalina es máxima”, ha confesado, reconociendo que “en este tipo de partidos no hace falta ni motivación para jugar al cien por cien”. Pese a todo ello, también ha querido remarcar que no está todo hecho, ya que “al final, esto es fútbol, y peores resultados habremos visto en otras eliminatorias”, por lo que deben “preparar el partido como el de ida, salir a ganar como siempre hemos hecho y, por supuesto, a conseguir ese pase a la final”.

Iván Ania, los árbitros y el cordobesismo

Por otro lado, otro de los grandes protagonistas de esta gran marcha califal, así como el artífice de todo este proyecto, ha sido Iván Ania. Antonio Casas, sin embargo, ha reconocido que “el mensaje -del entrenador- sigue siendo el mismo”, ya que “el equipo está tranquilo, tiene muchas ganas y mucha ilusión”, mientras que todos están ya con las miras puestas en “volver a ganar el domingo y conseguir ese pase”.

Otra circunstancia especial será el tema arbitral. Ya en El Toralín se apreció como la SD Ponferradina es un equipo aguerrido y que va al límite del reglamento, aunque eso no fuese penalizado pro el trencilla. “Al final, el árbitro también tendrá sus mariposillas en el estómago, también está nervioso y puede equivocarse como todo el mundo”, ha explicado Casas, considerando que “no hay que echarle más cuentas porque fueron jugadas aisladas y no hay que pensar en eso, sino que hay que seguir y no hay más”.

De igual manera, el ambiente que se vivirá el domingo en El Arcángel será de superior categoría, con todo el papel vendido, mosaico en la grada, fan zone en los aledaños y más de 20.000 personas en el estadio. “Vivir esto en esta ciudad es un privilegio”, ha confesado el de La Rambla, que ha expresado su ilusión ya que “la gente se lo está tomando como una fiesta. Paseas por la ciudad y vives una ilusión que no está pagada”, mientras que en su pueblo natal “amigos, familia y vecinos, todo el mundo que te ve, te anima. El alcalde y el Ayuntamiento también me han mostrado su apoyo, han puesto la bandera con los colores del Córdoba CF y, al final, es que no está pagado”.

Mientras tanto, a buen seguro que los jugadores tendrán un ojo puesto en la otra semifinal, que enfrentará al FC Barcelona Atlétic y a la UD Ibiza, del que saldrá el futuro rival del ganador de la eliminatoria entre Córdoba CF y SD Ponferradina. “Te diría que no hay ni que mirarlo”, ha subrayado Antonio Casas, recordando que “si no pasas tu eliminatoria, da igual lo que mires, que el lunes estamos en nuestra casa”. Por ello, reitera que “hay que mirar al domingo, a ganar, y una vez se pase la eliminatoria, ya veremos el partido de Barça e Ibiza y analizaremos el posible rival, pero a fecha de hoy, lo que hay que mirar es el Córdoba CF - SD Ponferradina del domingo a las 20:15”.