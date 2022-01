La ambición de un recién llegado

Llegar a un club como el Córdoba CF siempre genera una serie de exigencias. La entidad blanquiverde es un equipo histórico a nivel nacional, con participación en Primera División y siendo el fútbol profesional su sitio realmente, aunque la gestión tanto deportiva como administrativa de los últimos propietarios ha generado una crisis institucional que casi provoca la desaparición del plantel. Aun así, la escuadra califal poco a poco está resurgiendo de sus cenizas y eso es así, en gran parte, gracias a la labor de estabilidad que está realizando la nueva directiva, así como el trabajo diario de los jugadores, cuerpo técnico y una dirección deportiva que logró realizar una incorporación de nivel a lo largo del mercado invernal. Dragisa Gudelj fue el último en llegar al vestuario califal y, en apenas dos semanas entrenando, ya ha logrado convencer a Germán Crespo en los últimos dos partidos, consiguiendo dos victorias donde el propio futbolista ha admitido el nivel que está mostrando el primer plantel cordobés.

Por un lado, el Córdoba comenzaba este año 2022 con un doble compromiso sobre el tapete blanquiverde, siendo estas dos jornadas cruciales para su devenir en el Grupo IV de Segunda RFEF. La entidad blanquiverde había acumulado tres citas sin poder vencer lejos de El Arcángel y esta era una oportunidad clave para reafirmar su poderío como local. Una vez conseguidas estas dos victorias, los chicos dirigidos por Germán Crespo afrontaban el duelo ante el Cádiz B en la Ciudad Deportiva El Rosal con ilusión, pero, sobre todo, con muchas bajas. Ante esta problemática, Dragisa Gudelj se erigió como uno de los centrales titulares después de debutar la pasada semana ante el Xerez Deportivo tras la lesión de José Alonso y fue protagonista sobre suelo gaditano gracias a su buen papel en el eje de la zaga.

El futbolista serbio-neerlandés pasó por los medios de comunicación oficiales del club blanquiverde y explicó que este partido fue "especial" para él. "He vuelto a ver mis compañeros con los que he estado durante un año y medio. Aun así, veía este partido como el resto y queriendo ganar. Jugamos un partido muy bueno, consiguiendo los tres puntos aquí en El Rosal que no es tan fácil con el viento. Muy feliz con los tres puntos y con el equipo jugando un partido muy bueno", añade un Gudelj que se siente muy a gusto en el equipo tras el buen recibimiento del vestuario y analiza la chilena que podría haberse convertido en su primer tanto vistiendo la zamarra blanquiverde. "Tenía la oportunidad, vi la pelota muy alta y dije de probar. Salió bastante bien, no metí, pero ganamos 4-0 y es lo que importa", culmina.