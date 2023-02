Alberto Jiménez, la contundencia que faltaba en el centro de la zaga

Un refuerzo necesario que completa, finalmente, las fichas disponibles del Córdoba CF. La salida imprevista del central cordobés José Cruz dejó la defensa del club califal con un gran hueco en el centro de la misma. Se intentó reforzar esta posición con numerosos nombres pero, a la dificultad del mercado invernal, se le suma el hecho de que el puesto de central era uno de los más demandados por todos los equipos de la categoría. De esta manera, el club blanquiverde, finalmente, cerró su mercado de fichajes invernal con tan solo tres defensas centrales en sus filas, pero poniendo sus ojos en el mercado de agentes libres en busca de un perfil que aportarse contundencia a la defensa califal.

Y ahí apareció Alberto Jiménez. El central, de 30 años de edad y 186 centímetros de altura, es natural de La Oliva, Fuerteventura, y ha disputado gran parte de su carrera deportiva en las filas del CD Tenerife. Tras comenzar su formación en las filas de la UD Tenerife, a la edad de juvenil recaló en el equipo tinerfeño, mientras que, durante la temporada 2011-12, debutó con el equipo filial. Finalmente, tan solo un año después, en la campaña 2012-13, Alberto Jiménez ascendió al primer equipo del CD Tenerife, debutando así en Segunda División ante la AD Alcorcón.

El central de La Oliva saldría cedido durante la temporada 2014-15 con destino al Valencia Mestalla, tras completar un total de 27 encuentros con la zamarra del Tenerife. En el filial ché, Jiménez tuvo un gran protagonismo, completando un total de 24 encuentros y anotando un gol, antes de volver al CD Tenerife, donde, ya sí, se haría con la titularidad. Así, se mantendría con los tinerfeños por las próximas seis temporadas, completando, en todas ellas, más de 25 encuentros y siendo uno de los pilares fundamentales del Tete. Sin embargo, ya en la temporada 2021-22, el central comenzó a perder protagonismo, por lo que volvería a ser enviado en calidad de cedido, esta vez rumbo hacia Albacete.

Con el conjunto manchego, Alberto Jiménez se convertiría en héroe, logrando el gol del ascenso en la final del play off disputada en Riazor ante el RC Deportivo de la Coruña. Pero no sería lo único que lograría con la elástica blanca puesto que, completando un total de 19 encuentros en tan solo una vuelta de competición, el zaguero fue nombrado en varias ocasiones como el mejor jugador del mes del Albacete, y era uno de los principales candidatos a mantenerse en sus filas una vez logrado el ascenso. Sin embargo, finalmente las negociaciones no fructificaron y, tras volver al Tenerife, el conjunto blanquiazul decidió rescindir su contrato, quedando entonces libre y sin equipo desde el pasado mes de julio hasta que, ahora, en septiembre, Juan Gutiérrez Juanito ha confiado en él para reforzar, con su contundencia y fuerza, el centro de la zaga cordobesista.

Se trata de un central alto, de gran envergadura, y que posee un potente remate aéreo, por lo que el Córdoba CF suma un rematador más tras la salida de José Cruz. Además, desde el club blanquiverde se ha resaltado, también, su polivalencia, puesto que puede actuar en el puesto de pivote, otorgando así a Germán Crespo una nueva variante en la medular del campo. Y es que, pese a haber desarrollado la práctica totalidad de su carrera como defensa central, Jiménez se reinventó como pivote defensivo con el Albacete Balompié, siendo un habitual de las alineaciones de Rubén de la Barrera en esta posición, acompañando a Fran Álvarez por delante de los dos centrales habituales, Djetei y Javi Jiménez.