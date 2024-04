Albarrán: “El equipo sigue creyendo en la misma idea”

Lo bueno que tiene el fútbol y el deporte en general es que no hay memoria, para bien o para mal. Por tanto, cada fin de semana es un nuevo reto para tratar de conseguir la victoria y estar más cerca del objetivo inicial, aunque es cierto que las dinámicas y las sensaciones pueden hacer que el devenir de un partido sea uno u otro. Aun así, es importante resetear la mente y más aún después de lo que le ha sucedido a un Córdoba CF que se llevó un duro revés el pasado fin de semana en El Arcángel tras caer ante el CD Alcoyano. El ascenso directo está lejos, pero las ganas de crecer e intentar promocionar de categoría siguen estando dentro del vestuario blanquiverde, tal y como ha confirmado el jugador Carlos Albarrán en su comparecencia ante los medios de comunicación.

Por un lado, el lateral catalán ha subrayado que la derrota del sábado anterior fue “dolorosa”, sobre todo por cómo fue, pero también ha recalcado las ganas que existen para llegar de la “mejor manera posible” al tramo final. Sin embargo, el calor fue un aspecto fundamental el pasado fin de semana. “Cuando estás jugando pues se nota aún mucho más y a nosotros pues nuestra manera de jugar, que es tener el balón y darle ritmo al partido, pues al hacer tanta calor también el césped se seca rápido y eso pues puede ser que nos perjudique un poco más a la hora de poder darle ritmo al partido y tener nosotros la manera de jugar, hacerla de la mejor manera posible”, aunque Albarrán no quiere volver al mismo tema, ya que esta semana se enfrentan al Intercity a las 20:00 y eso hará que sea “totalmente diferente”.

Además, el jugador blanquiverde también ha puesto en valor que, en los últimos diez encuentros, todos los equipos “se ponen las pilas”, por lo que “cuesta muchísimo más sacar los partidos adelante”. “El otro día lo vimos aquí en casa, que hicimos méritos para ponernos por delante pero no lo supimos aprovechar. Ellos tuvieron dos ocasiones y nos ganaron. Entonces, esta semana va a ser un partido muy complicado allí en su campo”, aunque no todo es que el rival haya incrementado el nivel, sino que el Córdoba CF también ha bajado el ritmo. “Sí que es verdad que a lo mejor antes estábamos más fluidos en cuanto a juego pero ahora pues, por lo que sea, nos está costando más y eso pues algo que tenemos que mejorar. Es algo que antes nos salía con mucha más fluidez y ahora nos cuesta más, pero ya te digo que eso no perjudica nada al equipo. El equipo tiene clara la idea que tenemos en cuanto a juego y tiene claro el objetivo”.

Por tanto, lo importante es que la filosofía sigue intacta porque las dudas generan incertidumbre, más aún en un tramo crucial de la temporada. “El equipo sigue creyendo en la misma idea que teníamos durante toda la temporada. No va a cambiar nada el hecho de haber perdido el otro día. Llevamos una dinámica muy buena y que la derrota no empañe todo el trabajo que llevamos haciendo este curso”. Por otro lado, también se ha referido al posible cambio de hora que puede sufrir el encuentro ante el Málaga CF. “Pues sería mejor para todos, para aficionados, para jugadores, para todos y sí que yo si la temperatura es la misma que el otro día yo también creo que lo mejor sería cambiarlo pero ahora mismo pues yo no sé cómo estaría la temperatura aquí a una semana pero bueno yo creo que si se pide yo creo que lo más normal es que se cambie”, ha culminado.