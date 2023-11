Adilson Mendes marca el ritmo en el Córdoba CF

Era una de las estrellas del mercado veraniego pero no había conseguido aclimatarse a un club que le daba todo para explotar su potencial en la banda izquierda de El Arcángel. Aun así, su rendimiento estaba muy alejado de lo esperado, no logrando la continuidad necesaria en el once titular debido a que Simo Bouzaidi también estaba en un nivel muy parecido al suyo, sin lograr destacar en exceso. Por ello y para el resto de los equipos de la categoría, el Córdoba CF tenía uno de los mejores carriles zurdos de Primera RFEF y con el paso de las jornadas se ha ido demostrando, siendo las últimas tres citas decisivas para consolidar este crecimiento.

Y es que el líder destacado en esta posición ha sido Adilson Mendes. El extremo luso fue uno de los objetivos por el director Juan Gutiérrez Juanito durante el pasado año y consiguió firmarlo después de que el CD Badajoz descendiese a Segunda RFEF curiosamente en El Arcángel tras caer frente al Córdoba CF. Es por ello que el jugador blanquiverde aterrizó en el territorio califal y tenía que competir ante un Simo Bouzaidi que le ganó la partida en las tres primeras jornadas, donde el cuadro cordobés acumuló dos derrotas y una única victoria ante el Real Murcia, aunque, con el paso de las jornadas, el ex del club pacense tampoco consiguió una regularidad óptima.

De hecho, el pupilo de Iván Ania solo gozó de tres titularidades en las nueve primeras citas regulares, en las que solo consiguió ver puerta en una ocasión durante la victoria en la AD Mérida. Aun así, todo cambió en el duelo frente al Atlético de Madrid B en el Estadio Cerro del Espino. El Córdoba CF afrontaba una semana de hasta tres partidos, donde las rotaciones eran las principales protagonistas para que el cansancio no fuese un hándicap más y el filial colchonero era la primera piedra del camino. Aun así, el cuadro blanquiverde consiguió una victoria sencilla con un Adilson Mendes que logró un doblete para aumentar su confianza personal.

Tanto fue así que el extremo luso consiguió la titularidad en los dos duelos restantes de la semana. En el intersemanal disputado en El Palmar, el Atlético Sanluqueño se adelantó en el marcador, pero un gol de Adilson Mendes guio la remontada de un Córdoba CF que consiguió una nueva victoria. Aun así y no solo en el apartado goleador, sino que el jugador blanquiverde se encuentra en una situación increíble, siendo una de las primeras bazas en un ataque blanquiverde que volvió a ver cómo su figura era protagonista en la victoria frente al Antequera, alzándose con su cuarto gol en apenas una semana y logrando aumentar la confianza de un Iván Ania que ahora tendrá el bendito problema de darle continuidad o minutos a Simo en el próximo enfrentamiento ante el Melilla.