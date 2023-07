Acuerdo alcanzado: el Córdoba CF rescinde a Canario

Asunto zanjado. Se había enquistado notablemente en las últimas horas la situación del extremo Alberto Castaño Canario en el Córdoba CF. Desde hace semanas ya se conocía la intención del cuerpo técnico cordobesista de no contar con el futbolista palentino, y desde el inicio de la pretemporada ha estado ausente y trabajando en solitario en las instalaciones de El Arcángel. Todo ello pese a que el jugador tenía contrato en vigor con la entidad, al haber firmado hasta 2024, aunque la dificultad para encontrarle nuevo destino y su interés de cumplir con lo acordado no hacía más que incrementar la tensión entre el jugador y el club. De hecho, según adelantó CORDÓPOLIS, fuentes cercanas a Canario admitían que se estaba, incluso, barajando la posibilidad de emprender acciones legales si el futbolista continuaba sin trabajar con el resto de la escuadra blanquiverde porque, a su juicio, no está en las mismas condiciones que el resto de profesionales cordobesistas.

Así, tal y como han adelantado los compañeros de ACB Córdoba y ha podido confirmar a su vez este periódico con fuentes cercanas al jugador, el acuerdo es total. El mismo se ha hecho oficial al mediodía de este martes, confirmado por el Córdoba CF tras precipitarse el proceso por la información publicada en las últimas horas. Después de varios días de intensas negociaciones, las posturas se fueron acercando en las últimas horas y, al fin, se ha notificado que Canario ya no pertenece oficialmente al club cordobesista.

Igualmente, según los datos publicados por el citado medio, el jugador va a recibir una compensación económica tras haber roto el contrato antes de lo previsto. La misma estaría enmarcada en una cifra que rondaría los 50.000 euros.

De este modo queda resuelta la situación de un futbolista que aterrizó en el equipo durante el pasado mercado invernal, entonces con buen cartel y con experiencia en la categoría. Sin embargo, en ningún momento estuvo a la altura de lo que se esperaba y prácticamente no gozó de oportunidades. El de Palencia participó en nueve encuentro, aunque entre todos ellos tan solo dispuso de 175 minutos.