Antonio Mármol logra la plata en 2.000 obstáculos en el Nacional sub 18

Otro éxito para la colección. La disciplina aporta habitualmente alegrías y esta vez no se produce una excepción. El atletismo cordobés sigue con su dinámica de resultados favorables, sobre todo en categorías inferiores. Ahora lo hace con una meritoria plata nacional, lograda por el lucentino Antonio Mármol. Porque el joven corredor, miembro del Surco Lucena, se hace con la magnífica segunda plaza en 2.000 obstáculos en el Campeonato de España sub 18. No es el único metal sumado por los conjuntos de la provincia pues la entidad aracelitana acumula cuatro y el Trotasierra obtiene otras dos, si bien son de atletas foráneos.

Antonio Mármol, uno de los atletas más destacados en base del atletismo cordobés, se colgó la plata en el Nacional sub 18 gracias a una actuación brillante. Huelva fue el escenario de una competición que se desarrolló durante el fin de semana y que dejó el mejor sabor de boca en la tarde del domingo. El corredor del Surco Lucena intervino en la final A de su prueba, en la que concluyó en segundo lugar pero sobre todo con un registro que le posibilitaba subir al podio. Detuvo el crono en 5:52.62 y acabó por detrás de Sergio del Barrio, del Alcampo Scorpio 71, que estableció un nuevo récord de España.

Precisamente el último detalle otorga más valor si cabe al logro del atleta lucentino, ya que se midió a un joven capaz de concluir en 5:47.28 -el mencionado récord nacional-. Y también porque no sólo significó la consecución de la medalla de plata sino otros dos éxitos. Antonio Mármol cerró su participación en Huelva, en los 2.000 obstáculos, con la segunda mejor marca de todos los tiempos y el récord de Andalucía, tal y como destacó su club en redes sociales. Así, el corredor del Surco Lucena completó una intervención redonda.

Más allá de su metal, el conjunto de la Subbética sumó otros tres. Aunque en estos casos no se los colgaron atletas cordobeses. En concreto, el madrileño Víctor Blanco se hizo con dos platas, una en 110 vallas y otra en 400 vallas, y el sevillano Pablo Rodríguez se alzó campeón en 10.000 metros marcha. Dos paisanos de este último obtuvieron preseas también para otro club de la provincia. Se trata del Trotasierra, en efecto, que disfrutó de otras dos segundas posiciones. Subieron al podio con el equipo de Hornachuelos Alejandro García, en 100 metros lisos, y Valentina Pérez, en peso.