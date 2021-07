El atletismo cordobés logra tres medallas en el Nacional sub 16

A todas luces es una de las disciplinas más prolíferas en la provincia. Sobre todo en el apartado de cantera, en que no cesan los logros. Sobresale la plata de Carmen Avilés al ser de rango continental, con firma conjunta por darse en relevos 4x400. La suya es dentro del Campeonato de Europa sub 20. Pero no es la única medalla conseguida por los jóvenes talentos de Córdoba durante el pasado fin de semana, ya que hasta tres deportistas obtienen otros tantos metales en el Nacional sub 16. Concretamente, son Cristina López y Sara Delgado, del Sierra Norte, así como Miriam Ramírez, del Virgen del Castillo, quienes se cuelgan preseas en tan destacada cita.

El Campeonato de España sub 16 se celebró entre el sábado y el domingo en Lleida, donde hubo nuevo papel relevante del atletismo provincial. El principal botín lo alcanzó el Sierra Norte, que en efecto sumó dos medallas a su registro histórico. La mejor fue la obtenida por Cristina López, que se hizo con la plata en la prueba de pértiga. Acabó en segundo lugar con un salto de 3.41.

Y curiosamente en dicha modalidad certificó su segundo podio la entidad cordobesa, gracias a la participación de Sara Delgado. La joven deportista finalizó la competencia con un dato de 3.36, idéntico al que fue más favorable de Lisa Vosberg -integrante del Viguesa de Atletismo-. De esta forma, la cordobesa compartió bronce con su rival. Por cierto, la expedición del club la completó Sofía Gálvez, también en pértiga. Ella terminó en quinto lugar con una marca de 3.16.

La tercera presea con firma de la provincia llegó de Miriam Ramírez, en este caso del Virgen del Castillo. La cordobesa se colgó el bronce en la competición de lanzamiento de martillo al lograr una distancia, la mejor como es lógico, de 43.41. Al igual que en el caso del Sierra Norte, su club acudió con dos deportistas más. Fueron Elvira Barrón y Alba Jurado, que concluyeron con una sexta plaza en 3.000 marcha y un noveno lugar en jabalina, respectivamente.

Pero la expedición cordobesa en tierras catalanas, con motivo del citado Campeonato de España sub 20, gozó de la presencia de tres atletas más. De un lado, el Atletismo Cordobés – Córdoba Patrimonio de la Humanidad viajó con dos deportistas. Samuel Molero concluyó décimo en la prueba de longitud y Alejandra Alba, por su parte, cerró con un sexto puesto en su semifinal en 300 vallas. Por último, Paula Jordán acudió a Lleida como representante del Trotacalles. Alcanzó la tercera posición en su serie en 100 vallas, pero le fue insuficiente para llegar a la final.