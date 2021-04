Nueva lesión en el Cajasur CBM, esta vez de Vicente González

Definitivamente, no tiene suerte en un desafío que es histórico. Por primera vez en tres décadas pugna por llegar a la máxima categoría nacional del balonmano español. Esto es por ascender a Sacyr Asobal, un reto que afrontara con máxima ilusión y que vive en realidad con bastantes problemas. Y no sólo porque el Pabellón de Fátima, sólo por ejemplo, condicione los entrenamientos e incluso dificulte la disputa de partidos si es día de lluvia. Más allá de dicha circunstancia, el Cajasur Córdoba Balonmano (CBM) compite durante esta segunda fase del campeonato con el quebradero de cabeza que es cada lesión. Son tres las que sobresalen en este sentido, la última de ellas la de su portero Vicente González. No en vano, el chileno causa baja y va a tener difícil incluso su participación en lo que resta de temporada.

“Tras la lesión producida en el último entrenamiento de la semana pasada, nuestro portero Vicente González sufre un esguince de rodilla”, informó la entidad granate en la tarde del martes. Dicha dolencia cuenta con “un tiempo de recuperación estimado de tres a cuatro semanas”. Precisamente tal afección es la que padeció inicialmente Alberto Requena, cuya entrada en enfermería comunicó el club presidido por Miguel Pardo el 24 de marzo. Casi un mes después, el jugador, como era de prever, no volvió a las canchas. En este caso, el plazo de rehabilitación es más delicado al darse en un momento en que al cuadro granate apenas le restan cinco partidos en seis semanas. Por tanto, su regreso a la pista parece complejo.

Éste es, en efecto, el tercer revés serio que sufre en forma de lesión el equipo dirigido por Jesús Escribano. Porque antes de la mencionada lesión de Vicente González y la también referida de Alberto Requena, el técnico del Cajasur CBM se quedó sin uno de sus puntales. Se trata de Nano Ortega, que se despidió de la actual campaña el 16 de marzo, cuando la entidad anunció que padecía una “rotura del ligamento peroneo y astragalino anterior y peroneo calcáneo”. De ahí el lamento que incluyó el propio club en su mensaje en redes sociales para informar del último contratiempo: “No tenemos suerte con las lesiones en esta fase de competición”. Por supuesto, el breve escrito concluyó con una expresión de aliento para el guardameta. “¡Ánimo, Vicente!”, expresó la escuadra de Fátima.