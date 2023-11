El balonmano cordobés roza la perfección

Los cinco clubes cordobeses que se encuentran compitiendo tanto en División de Honor Plata femenina como en Primera Nacional siguen completando jornadas y acercándose cada vez más a sus objetivos. En esta ocasión, se rozó el pleno de victorias por parte de estos cinco conjuntos, ya que cuatro de ellos lograron vencer en sus respectivos duelos, y tan solo el BM La Salle sumó una derrota. Sería esperada, ante el líder de la categoría -BM Proin Triana-, mientras que tanto el Cajasur CBM como el ARS Palma del Río en Primera Nacional, como el Adesal y el Deza CBM en División de Honor Plata femenina, sumaron de dos en sus partidos.

Comenzando con la División de Honor Plata femenina, el Adesal debe de acaparar la práctica totalidad de los elogios puesto que siguen con su marcha triunfal en el grupo avanzando inexpugnablemente hacia el ascenso. En esta ocasión tenían el duelo más complicado hasta el momento, viéndose las caras con el hasta entonces segundo clasificado, el BM Ciudad Imperial, en el Municipal de Santa Bárbara. No fue rival para las de Rafa Moreno que, tras el tanteo inicial, en la segunda parte de la primera mitad pondrían tierra de por medio, llegando al descanso con un marcador de 12-19. Tras la reanudación, las cordobesas saldrían mucho más enchufadas al duelo, para sentenciar el partido marchándose hasta los once tantos de ventaja, una distancia inalcanzable para BM Ciudad Imperial. Finalmente el Adesal se acabaría imponiendo por 22-33, acaparando dos puntos de ventaja en el liderato, ahora perseguido por el BM Montequinto Ciudad de Dos Hermanas.

Por su parte, el Deza CBM también logró vencer y sigue con su particular irregularidad, ya que no logran encadenar dos victorias consecutivas en lo que va de temporada. En esta ocasión, la victoria ante el Club BM Estudiantes le permite ascender dos puestos en la tabla, posicionándose en séptima posición. Serían las granates las que llevasen la maniuja del duelo en la primera parte, pero la igualdad sería total y, en torno al ecuador de la misma, las visitantes lograrían empatar y voltear la contienda, aunque el marcador al descanso sería de empate a once. Tras la reanudación, una buena reacción de las cordobesas se transformaría en un aplastante parcial de 7-2, mandando el resultado a un 18-13. Con esa ventaja, las de Benito Puerto lograrían gestionar el resultado hasta el pitido final para acabar venciendo por 27-23 y sumando dos puntos de oro para la clasificación.

Final DHPF. Segunda victoria en Fátima para nuestro equipo tras una gran segunda mitad. Deza CBM 27-23 Estudiantes Ceuta. ¡Enhorabuena, equipo! #GuerrerasGranates pic.twitter.com/RPuFPbtu9R — CBM Córdoba de Balonmano (@CordobadeBM) 18 de noviembre de 2023

El Cajasur CBM sigue en su persecución del liderato

En Primera Nacional, el Cajasur CBM sigue marcando el ritmo de los equipos cordobeses y, ya enrachado, suma su sexta victoria consecutiva. En esta ocasión, la víctima fue el BM Sanse, que nada pudo hacer con el caudal ofensivo de los granates. Ya desde primer momento se notó la superioridad del equipo cordobés, que pronto pondría tierra de por medio y se ganaría un colchón de cinco goles a favor en el primer cuarto de hora de juego. Esta ventaja no haría más que crecer durante lo que restó de primera mitad, marchándose a vestuarios con el luminoso marcando un contundente 20-11. Tras el descanso, los de Jesús Escribano lograron aguantar las acometidas visitantes para finalmente firmar la victoria y acabar venciendo por 35-28, manteniéndose así a dos puntos del líder, el BM Proin Triana.

Un líder que, precisamente, sumó su tercera victoria consecutiva en pos de un BM La Salle que volvió a caer tras su victoria la pasada semana. El conjunto lasaliano no pudo hacer nada contra los sevillanos, que se impusieron en todos los aspectos del juego y firmaron una contundente victoria. La ventaja comenzó a fraguarse en la primera mitad, donde los trianeros ya lograron marcharse primero a cuatro tantos, y luego se ampliaría hasta los diez de ventaja que se reflejaban en el marcador al término de los primeros treinta minutos: 18-8. Tras la reanudación, el recital ofensivo del BM Proin Triana siguió, con la práctica totalidad de la plantilla logrando anotar gol frente a un BM La Salle maniatado y superado. Finalmente, el marcador haría justicia a lo visto y el BM La Salle acabaría cayendo claramente por 35-19.

Sin embargo, la nota positiva la aportó también el ARS Palma del Río, que también sumó victoria completando así el -casi- pleno de triunfos cordobeses. Los palmeños, que encadenaban dos derrotas consecutivas, lograron poner fin a esta mala dinámica con una victoria trascendental frente al BM San Francisco de Asís Mijas, uno de los equipos de la zona baja del Grupo F de Primera Nacional. La victoria también sería de escándalo y, al igual que en el anterior duelo, la diferencia de nivel ya se notaría durante los primeros diez minutos, donde dominaría claramente el ARS Palma del Río. Poco a poco se iría distanciando la escuadra de Jesús Díaz, que al descanso ya dominaría por 20-11 y, durante la segunda mitad, lograría ampliar aún más si cabe la ventaja para acabar venciendo por 38-23, sumando así dos puntos importantísimos para mantenerse en quinta posición.