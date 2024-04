El Ángel Ximénez cede ante la potencia del Logroño La Rioja

Un nuevo desafío para tratar de asegurar la permanencia de manera definitiva y a partir de ahí soñar con objetivos más ilusionantes. La temporada del Ángel Ximénez está siendo sobresaliente, más allá por su rendimiento en la pista sino que por los diversos contratiempos a lo largo de la temporada: bajas, lesiones... Pero la garra sigue intacta para un equipo que volvía a su pista en busca de conseguir nuevas sensaciones positivas ante un Balonmano Logroño La Rioja que, por su parte, quería seguir el ritmo impuesto por el Frakin BM Granollers y así optar a la tercera plaza del campeonato regular.

El partido era difícil de por sí, pero si quieres luchar por objetivos mucho más ambiciosos, pues son los días clave para dar un paso adelante en cuanto a ambición se refiere. Es por ello que el Ángel Ximénez de Puente Genil saltó a la pista del Pabellón Alcalde Miguel Salas sin ningún tipo de miramiento, pero las diferentes bajas fueron cruciales para que ese rendimiento en el inicio que provocó igualar el ritmo de su rival no se consolidase en el tiempo. Gracias a esto, el Balonmano Logroño La Rioja asestó un primer golpe, logrando una ventaja de hasta tres goles justo en el minuto diez del duelo.

Aun así, la garra pontana es tal que no se viene abajo en ningún contexto, más aún después de la dura derrota ante el Recoletas Atlético Valladolid del pasado fin de semana, cosa que le ha convertido el objetivo de la cuarta plaza en una auténtica odisea. Sin embargo, los chicos dirigidos por Paco Bustos no bajaron los brazos y se pusieron a tan solo un gol en el ecuador de la primera mitad, aunque no fue capaz de darle la vuelta al marcador, consiguiendo que el Balonmano Logroño La Rioja encare el túnel de vestuarios con una victoria momentánea, aunque de tan solo dos goles de ventaja.

De hecho, la tendencia del periodo inicial se mantuvo en el segundo, pero con algo diferente: la agresividad del Ángel Ximénez de Puente Genil. El conjunto pontano volvió a ponerse a tan solo un gol a falta de 15 minutos para el final. Sin embargo, el Balonmano Logroño La Rioja tiró de experiencia y firmó dos parciales para enmarcar, alzándose con una ventaja lo suficientemente cómoda para certificar la victoria sobre suelo cordobés.