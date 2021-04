Agus López cambiará Córdoba por Tolón la próxima temporada

La presente semana es diferente. Básicamente porque no encara un nuevo encuentro de liga a corto plazo. Aunque también porque continúa fuera de la zona de descenso después de encadenar tres victorias. Es decir, el Adesal atraviesa días de tranquilidad absoluta en el plano competitivo. Diferente es la situación, si bien sólo en cierto modo, en otro aspecto. Pero sin abandonar el plano deportivo en este caso, ya que la última novedad en relación al conjunto de La Fuensanta es un movimiento en su vestuario. No en vano, se produce otra salida apenas un par de semana después de que Fanny Monrós abandonara la entidad. Su estela en este sentido la sigue una de las grandes figuras del cuadro cordobés, Agus López. Como nota positiva, si es que la hay, es que su adiós se da de manera anticipada de cara a la próxima campaña y no ya de forma directa: va a seguir en la trascendente fase de permanencia.

Para ser más exactos, la internacional uruguaya ha firmado ya con vistas a la siguiente campaña con el TSCV. Se trata en realidad del nombre en siglas del Toulon Saint-Cyr Var, club que milita en la máxima categoría femenina de Francia. De hecho, la entidad representativa de la propia ciudad de Tolón -o Toulon en francés-, cuenta en su palmarés con un título de campeón de liga -obtenido además recientemente, en 2010-. El cuadro galo ha sido el encargado de anunciar la contratación de la jugadora del Adesal, de 29 años, de cara al curso 2021-22. Por tanto, el equipo de La Fuensanta ya sabe que ha de reaccionar el próximo verano para cubrir una importantísima baja. Sobre todo si logra, como va camino de conseguir por fortuna, la continuidad en Guerreras Iberdrola.

Agus López, internacional por Uruguay, recaló en el conjunto cordobés el mes de julio del pasado año. La jugadora, que puede actuar tanto de lateral como de pivote, volvió a La Fuensanta, ya que en los escalafones inferiores del Adesal desarrolló parte de su trayectoria formativa, para aportar su amplia experiencia en la máxima categoría. Es más, supuso un fichaje de primer nivel dada su presencia también en competiciones internacionales tanto por clubes como por selecciones. A las expectativas que generó su incorporación respondió sobremanera a lo largo de esta temporada, y lo hace aún pues el campeonato continúa. El ejemplo más claro de ello está en sus números como goleadora. Ya en la primera fase del curso marcó 70 tantos para ser la cuarta máxima anotadora del Grupo B y en la segunda acumula ya 15.

En el comunicado sobre su fichaje, el TSCV incluyó las primeras declaraciones de la uruguaya como nueva jugadora. Aunque de cara a la temporada 2021-22, se hace necesario insistir. “El nivel de la Butagaz Energie League es en mi opinión incluso mejor que el de España. Sé que con TSCV todavía aprenderé y mejoraré en contacto con muy buenas jugadoras”, señaló Agus López acerca del motivo por el que decidió cambiar de colores la campaña venidera. La lateral aseguró además que tenía como cuenta pendiente precisamente jugar en la competición gala. “Siempre quise tener una experiencia profesional en el campeonato francés y además siempre quise aprender este idioma. Incluso comencé a tomar lecciones de francés”, afirmó entre bromas.