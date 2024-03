El Coto Córdoba, sin piedad ante City of Badajoz Academy

Después del inicio de temporada dubitativo, y de la impresionante dinámica de victorias cosechada el Coto Córdoba durante finales del pasado año e incluso principios del 2024, el tropiezo en Badajoz del pasado mes de enero sorprendió a propios y extraños. El plantel de Alfredo Gálvez cedió ante Vítaly La Mar BCBadajoz (80-75), pero esa derrota no hizo más que reanimar a la bestia competitiva blanquiverde. Y, en una dinámica de otras cinco victorias consecutivas, el Coto Córdoba visitaba de nuevo Badajoz pero esta vez para verse las caras con otro equipo de Badajoz, este ubicado en la zona baja de la tabla (duodécima posición, con 7 victorias y 13 derrotas): el City of Badajoz Academy.

Lo cierto es que el partido no pudo comenzar más placido para los chicos de Alfredo Gálvez. Fernando Bello hizo rápidamente las dos primeras canastas para los cordobeses, ampliada posteriormente por Andreatta desde el tiro libre. Pese a que City of Badajoz Academy tratase de poner oposición, lo cierto es que las diferencias en el electrónico cada vez eran más evidentes. El Coto Córdoba era un vendaval ofensivo, sobre todo desde los tiros de exterior, a lo que se sumó un gran Fernando Bello que, a la postre, finalizaría el primer cuarto con diez puntos en su haber, con el marcador indicando un resultado ampliamente favorable a los cordobeses: 15-28.

El segundo cuarto no comenzaría muy diferente al primero, aunque eso sí, City of Badajoz Academy plantaría un poco más de batalla y comenzaría un buen intercambio de canastas que mantuvo la ventaja en 15 puntos durante gran parte de estos diez minutos. Sin embargo, los cordobeses apretarían en el último parcial antes del descanso y, con un inconmensurable CJ Williamson, el Coto Córdoba lograría ampliar aún más la ventaja para marcharse a vestuarios muy por delante en el marcador, con el luminoso indicando un marcador de 25-47.

Por si esta diferencia de 22 puntos no fuese suficiente, el tercer cuarto resultaría crucial para el devenir del encuentro, no porque la victoria del Coto Córdoba peligrase, sino más bien por la envergadura del resultado final. Los protagonistas del inicio de partido, Maxi Andreatta y CJ Williamson, siguieron en su empeño de destruir al City of Badajoz y con 10 y 4 puntos respectivamente, siguieron liderando la ofensiva blanquiverde. Así, al término de los 10 minutos reglamentarios del tercer cuarto, el resultado ya era un escandaloso 42-79.

De esta manera, el cuarto último cuarto tan solo sirvió para seguir refrentando sensaciones y mejorando los números ofensivos. Así, el Coto Córdoba logró superar por segunda vez en la temporada la barrera de los 100 puntos, y acabaría imponiéndose finalmente por un resultado de 57-105 al un débil City of Badajoz Academy, que no llegó a ser rival para los blanquiverdes en ningún momento. Como no podía ser de otro modo, la tabla anotadora la lideró un Andreatta inconmensurable que finalizó el duelo con 22 puntos, seguido por Bello, con 16 y por Ogechi, con 14. De esta manera, el Coto Córdoba suma su sexta victoria consecutiva, y sigue cogiendo impulso de cara al final de temporada, manteniéndose a rebufo del UCB, que tan solo le aventaja en una victoria.