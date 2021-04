Antonio Navas: "El compromiso, la valentía y las ganas de mejorar han sido claves"

Tranquilidad a pesar de los baches. El coronavirus, las bajas por diferentes motivos y un sinfín de contratiempos no pudieron con el CB Ciudad de Córdoba, que ha conseguido la permanencia en N1 Nacional de manera holgada con todo en contra. Así, su técnico, Antonio Navas, ha querido analizar con CORDÓPOLIS las claves de la salvación, así como la trayectoria del equipo a lo largo de la temporada, las vallas que ha sorteado y el futuro, tanto en lo deportivo como en lo económico, que le espera a este club capitalino a corto y a medio plazo.

El técnico cordobés ha resumido la temporada del Ciudad de Córdoba como una "con altibajos", debido, sobre todo, "a la apuesta joven que decidió la dirección técnica, en el que debutaron en Nacional siete de los once jugadores con los que iniciamos el campeonato. La posterior marcha de Antonio Canales y Carlos Gracia hizo que al equipo le costara adaptarse, sobre todo, porque nos quedamos con poca gente para entrenar. De todas formas, el compromiso, la valentía y las ganas de mejorar de los que se quedaron han sido claves en esa tranquilidad en la tabla clasificatoria", explica el preparador, que además ha tenido que conjugar todo ello con la situación provocada por el coronavirus. "Los jugadores se han adaptado, no sólo a una temporada atípica por la pandemia, sino también a tener que variar su rol por los problemas antes comentados de la reducción de la plantilla. Han realizado un gran esfuerzo y creo que le han ayudado a madurar y crecer como jugadores, que es lo que buscábamos", ha agregado sobre sus jugadores.

En función de esto, las evaluaciones no van con Antonio Navas, que deja esa tarea a sus jugadores aunque con una píldora de alabanza. "No soy mucho de poner nota, creo que eso lo tienen que hacer los jugadores en vistas de su crecimiento, pero sí creo firmemente que todos son mejores que cuando empezamos y con eso me conformo", señala Navas, que ya mira hacia el futuro con optimismo y con varias vías de crecimiento. El entrenador del Ciudad de Córdoba apostilla que "tenemos la suerte en el club de contar con un gran director técnico que es Juandi Vázquez, que tiene no sólo el conocimiento, sino también los pies en el suelo para saber cuál será el siguiente paso". Visto el personal, el camino, aunque no decidido, sí podría estar claro.

Antonio Navas asevera, en un marco a corto plazo de decisiones que marcarán la dirección deportiva, que "este año se decidió por una apuesta joven con una media de edad que no llegaba a los 20 años y para próximos años se deberá pensar si seguir con este modelo o intentar más mirar clasificación que formación. Ambas cosas por supuesto son compatibles, aunque para ello hay que darle algún año más a estos chavales". Así, a pesar de todas las dificultades halladas por el camino, el pensamiento de desarrollo es real y seguirá en las mentes de los dirigentes del CB Ciudad de Córdoba.