Fátima Ouhaddou y nuevos retos en mente: “Quiero llegar a otras citas como el Europeo de media maratón”

Como ya veníamos contando desde hace días, Córdoba se complicó sobremanera una de las esperanzas que tenía de sumar otro efectivo histórico a unos Juegos Olímpicos. En este caso se trataba de la marroquí afincada en Aguilar de la Frontera Fátima Ouhaddou, que desde hace cosa de un año ya es elegible por la selección española, y precisamente en este periodo ha sido cuando ha explotado definitivamente hacia la élite en ruta tras ser una corredora clásica en las citas populares de la provincia. La atleta aguilarense partía con ambición en la Maratón de Sevilla, puntuable como Campeonato de España y donde se iba a repartir una plaza para París 2024. Allí llegaba Ouhaddou con la segunda mejor marca entre las españolas, aunque lo cierto es que la carrera no fue tan bien como esperaba, dado que tuvo que abandonar antes del paso por el kilómetro 30.

Pese a que su ambición era total en la prueba, la corredora reconoce en declaraciones a Cordópolis que “desde la salida noté una sensación de molestias en los óleos, los gemelos, una pesadez que no llegaba a comprender por qué me estaba ocurriendo eso y menos en ese gran día”. Así, con el paso de los kilómetros “estaba intentando o pensando, o creyendo más bien, que se me iría pasando, pero no. Conforme los kilómetros iban pasando, mi postura se iba modificando y me estaban molestando ya otras partes del cuerpo, y ya era un dolor más grave. Entonces, decidí pararme para no llegar a más, porque ya he pasado por esto y la verdad que creo que supe reaccionar bien, pararme a tiempo y no exigir a mi cuerpo al máximo”. Con todo, “pese a mi retirada, he aprendido cuando tengo que frenar para no llegar a más”, subraya.

Hay que recordar que, en agosto del pasado año, ya tuvo que abandonar en el Mundial de Budapest, en el kilómetro 25 debido a un fuerte dolor en el tobillo, aunque ella misma se repuso con una gran marca en diciembre en la Maratón de Valencia. Aún así, admite que “las últimas competiciones la verdad que no he ido al 100% en ninguna, porque planteamos llegar a la gran cita que era el maratón, y fue a finales de enero cuando decidí aumentar un poquito más los kilómetros y ver si podíamos llegar a Sevilla o no. No era el 100%, era ir viendo si mi cuerpo reaccionaba a ello y lo asimilaba adecuadamente. Y la verdad que las últimas competiciones he intentado dar lo mejor, pero siempre con precaución”.

En esa preparación tenía el reto de “rebajar mi marca bastante”, de hecho, puntualiza que “fui decidida y no miré atrás en ningún momento. Sabía lo que tenía en las piernas, lo que he trabajado, a qué ritmo tenía que ir”, aunque en esa ocasión en Sevilla no salió bien, pero se siente confiada en poder volver a bajar ese tiempo, ya que “el día que pueda volver a correr un maratón, por qué no bajar bastante mi marca”. No obstante, “por ahora la verdad que vamos a descansar un poco”, afirma.

Finalmente, sobre la carrera olímpica es consciente de que “se ha complicado”, ya que ha pasado de estar en segunda posición a estar con la cuarta mejor marca, sin plaza directa y con dos plazas aún por darse, pero “esto es el mundo del deporte y a veces estamos arriba y otra vez no, y la verdad que hay mucha gente y cada vez se corre más y más rápido. Pero siempre hay fe, nosotros estamos bien y podemos llegar a otras citas importantes como es el Europeo de media maratón o mejorar nuestras marcas en otras distancias”.