Carmen Avilés, a la final de relevos 4x400 del Europeo sub 20

Todo sigue su esperado curso. Quizá no alcanzara la final de 400 metros pero sí logra el acceso a la carrera definitiva de relevos 4x400. Precisamente esta modalidad es la que se presentara como mejor opción de conseguir medalla esta vez para la atleta de Los Califas – Universidad de Córdoba (UCO). Carmen Avilés va a luchar por subir al podio en la mencionada prueba en el Campeonato de Europa sub 20, que se celebra desde el pasado jueves en Tallin. La capital de Estonia acoge una competición en la que la cordobesa -por mucho que de Madrid de nacimiento- aspira a obtener una presea con España. Así es después de un magnífico registro en la serie del combinado nacional, tanto que significa un nuevo récord nacional sub 23.

Ha sido este sábado, a las 10:30 hora española, cuando ha arrancado la pugna en la prueba femenina de 4x400 con la disputa de la primera semifinal. Y precisamente en ésta ha participado Carmen Avilés en un cuarteto conformado, además de por ella, por Lucía Pinacchio, Sofía Cosculluela y Berta Segura. A la corredora de Los Califas – UCO le ha correspondido abrir la carrera para España, al ser la primera en completar la distancia en pista. La responsabilidad no ha podido con la cordobesa, más bien todo lo contrario. Ha concluido con un tiempo 54.18 que ha sido el mejor y ha facilitado la consecución de la plaza en la final para la selección nacional.

Después del gran arranque por parte de Carmen Avilés, las otras tres componentes del cuarteto español han mantenido un gran nivel para no sólo asegurar un puesto en la carrera por las medallas de la prueba sino hacerse con el triunfo en su serie. Y hay más pues las cuatro atletas han superado el récord nacional sub 23 en relevos dentro de la modalidad femenina al cerrar con un crono total de 3:38.92. En cuanto al resto de la semifinal, República Checa y Noruega han acabado en segunda y tercera posición, respectivamente, y obtenido sendos huecos en la final. En ésta compiten también, tras clasificarse en la segunda serie, Alemania, Bélgica, Italia, Ucrania e Irlanda. Los dos últimos combinados se cuelan en la pugna por los metales con los mejores tiempos tras los tres primeros puestos.

Por cierto, el alemán es el único cuarteto que ha mejorado la marca de España, con un tiempo de 3:38.55. La diferencia ha sido mínima en realidad, por lo que Carmen Avilés cuenta con opción real de subir al podio. La final femenina de relevos 4x400 está fijada a las 18:00 -las 19:00 en Tallin (Estonia)- del domingo, momento en que la cordobesa y sus compañeras van a buscar una presea que sumar al medallero de la selección. La atleta de Los Califas – UCO se desquita así del agridulce sabor de boca que le dejó su participación en 400 metros dentro de este Campeonato de Europa sub 20. Si bien entró en semifinales, la corredora no pudo alcanzar la competencia decisiva.