El Ángel Ximénez no puede esta vez con el Incarlopsa Cuenca

No es posible el dos de dos. En esta ocasión, cede ante un rival que es el mismo que hace sólo unos días. Porque el Incarlopsa Cuenca se toma la revancha este sábado ante el Ángel Ximénez, que al menos saborea aún el premio de lograr plaza para la final a ocho de la Copa del Rey. Los manchegos dan la vuelta, por tanto, a la situación del pasado miércoles, esta vez en su feudo, al lograr una ajustada victoria (27-26). Tal resultado muestra a las claras la igualdad en la que se desarrollara el partido en esta ocasión, por mucho que, y esto es verdad, fuera el conjunto de Puente Genil el que consiguiera dominar en el tanteador durante buena parte del choque. Sea como fuere, los locales devuelven la derrota al equipo de Paco Bustos, que cae a un noveno lugar que no deja de ser realmente meritorio.

Apenas cuatro días después -tres si se cuenta a partir del miércoles- volvían a medirse los dos equipos, esta vez en tierras manchegas. El choque tenía especial interés no sólo por ser el segundo con idénticos oponentes en tan corto espacio de tiempo sino porque el anterior significó la clasificación del Ángel Ximénez para la final a ocho de la Copa del Rey en detrimento del Incarlopsa Cuenca. Además, estaba en juego contar con ventaja en la clasificación. Quizá por todos estos condicionantes se desarrolló con tanto equilibrio en términos generales. Fue el conjunto de Puente Genil el primero en tomar la delantera en el electrónico con un gol de Mihajlo Mitic. Los locales no tardaron en igualar, si bien acto seguido el cuadro de Paco Bustos no sólo retomó el domino del marcador sino que estableció una renta de dos tantos (1-3). Desde ese instante hubo una diferencia de una o dos dianas pero siempre superioridad visitante.

La situación ligeramente favorable para el Ángel Ximénez dejó de serlo con un 5-5 que se produjo curiosamente cuando el Incarlopsa estaba en inferioridad por exclusión. En cualquier caso, a pesar de la igualdad con que proseguía el duelo eran los de Paco Bustos los que parecían más asentados para torcer la balanza hacia un lado -el suyo, claro está-. Así, el conjunto de Puente Genil consiguió en los siguientes minutos una distancia de tres tantos, que fue la mayor del encuentro (8-11). Tal ventaja la lograron los visitantes gracias a dos dianas consecutivas de João Pedro da Silva. Sin embargo, el cuadro de Cuenca no estaba dispuesto a salir del partido tan rápido y con un parcial de 3-0 empató una vez más (11-11). De esta forma, la batalla continuó sin que uno de los dos equipos se hiciera con la hegemonía en el tanteador. Al descanso el resultado era de 15-16.

El guion no varió lo más mínimo tras el paso por vestuarios y la tónica fue, otra vez, de absoluto equilibrio entre los dos contendientes. Sí cambió un aspecto del choque y fue que el Incarlopsa se colocó por primera vez por delante en el electrónico después de igualar. Sirvieron, por tanto, los goles de Thiago Alves y Hugo López, que 30 segundos después tuvo que abandonar la cancha por dos minutos. Pero el Ángel Ximénez no supo sacar rédito de su superioridad numérica y apenas pudo empatar para enseguida verse de nuevo por debajo (18-17). En ese instante aparecieron al rescate João Pedro da Silva y Mihajlo Mitic, éste con dos dianas, para establecer un 18-20 que parecía devolver todo a su lugar para los de Paco Bustos. Pero nada más lejos de la realidad.

Un minuto antes de alcanzar el ecuador de la segunda parte, los manchegos sellaron otro parcial de 3-0 para recobrar el control del tanteador (22-21). El duelo no podía ser más atractivo, con la lástima de que no pueda haber público en los recintos debido a la pandemia de Covid-19. Como era lógico, el Ángel Ximénez no rindió armas y volvió a lo suyo para poner la alternativa y ponerse uno por delante con un tanto de Márcio da Silva (24-25). Ocurrió después de que Anderson Mollino fuera descalificado en un final de encuentro más intenso de lo esperado. No en vano, también recibió la roja de la pareja arbitral el local Lucas Moscariello. Sea como fuere, la inferioridad pasó factura a los de Puente Genil tras verse con un 26-25 adverso ya no tuvieron capacidad para rehacerse y, como mínimo, puntuar. El resultado definitivo de 27-26 reflejó la pugna de ambos equipos en El Sargal.