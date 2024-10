Vega publica su nuevo trabajo en vinilo y CD con instrucciones para prenderle fuego

Se acabó la espera. Ya está disponible Ignis, el nuevo álbum de la cantante y compositora cordobesa Vega. Una obra conceptual con una propuesta artística en sus formatos físicos sin precedentes en el mundo, siendo el primer disco en el mundo que se quema, literalmente.

Como su propio nombre sugiere, en Ignis (del latín: fuego) la aplicación de la llama revela su portada o pergamino interior -dependiendo de si es vinilo o CD- y lo hace a través del propio usuario, convirtiendo cada disco en una pieza única e irrepetible, en arte en sí mismo. Así, cada ejemplar físico viene con una caja de fósforos personalizados con las canciones del disco.

Producido por Ricky Falkner, once temas dan vida a este undécimo álbum de estudio de la artista y sexto consecutivo con su propio sello La Madriguera Records. Ha sido grabado en La Casa Murada y mezclado por Jordi Mora y masterizado por Ángel Medina. El elenco de músicos de estudio pone el broche: el propio Ricky Falkner al bajo, Dani Ferrer, piano, teclados, sintes y tuba, Xavi Mole, baterías, Víctor Valiente, guitarras eléctricas, David Soler, pedal steel y Angie Sánchez a los coros.

Una obra compuesta íntegramente por Vega, que cuenta con una propuesta artística musical donde sus melodías caminan por el rock, el pop, la electrónica hasta la pureza de folk hiladas por su inconfundible voz y por unas letras contundentes. También, coincidiendo con la salida del álbum, la artista presenta 11 videoclips -en consonancia con la poderosa estética de su nueva obra- en los que las letras de las canciones son las auténticas protagonistas.

Ignis toma su nombre inspirado en un palíndromo en latín del que se desconoce su autor: In Girum Imus Nocte Et Consumimur Igni. También es conocido como palíndromo del diablo, que, según alguna leyenda medieval, tendría un poder mágico si se escribía en un pergamino y después se quemaba, porque permitiría encontrar nada más y nada menos que la fórmula mágica de la piedra filosofal.

Se creía que el demonio hablaba “al revés”, de ahí el éxito del palíndromo que puede ser leído en ese sentido. “Damos vueltas en la noche y somos consumidos por el fuego”. Es también el título de una película francesa rodada en 1978 por Guy Debord, padre del situacionismo y crítico de lo que él llamó la “sociedad del espectáculo”, en referencia a la sociedad de consumo y la alienación a la que se somete.

“Este disco nació literalmente En El Alambre. Esta canción, escucharla, vivirla, destruirme, comprenderla, asumirla y disfrutarla fue la chispa que prendió en mí la necesidad de empezar de cero. De dejarme caer y asumir que el resto era esperar. Y esperé pacientemente desde el lugar en el que caí. Y desde allí comenzaron a nacer cada una de las canciones que componen este disco, que no son otra cosa sino un empezar de cero con un duelo que, si no desaparece, se diluye para dejarme juntar muchos trozos y hacer una fiesta con lo que me da vida: escribir canciones y cantarlas. Solo me queda dar las gracias infinitas a los que crearon En El Alambre por ser la chispa, en especial a Iván y Amaro Ferreiro. A Ricky Falkner, por ser puente entre mundos, la mano que musicalmente dispuso la mejor manera de que esta chica de 45 años recuerde quién fue, quién nunca ha dejado de ser... En la vida hay personas muy necesarias, él es una de ellas, para suerte de la música y de todos los planetas conocidos y por conocer”, explica la cantante.

A pesar de que el disco vea este viernes la luz, la gira presentación de este nuevo álbum tendrá lugar durante el mes de marzo de 2025 y contará con seis únicas fechas repartidas por distintos puntos del país. Una decisión de Vega fruto de la calma y el cuidado con el que ha sido creado Ignis; una obra que huye deliberadamente del consumo instantáneo y efímero.