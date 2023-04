El toque cordobés en el homenaje a Mila Ximénez del 14 aniversario de ‘Sálvame’

La cantante Beli Molina y el guitarrista Curro Rumbao, ambos cordobeses, se han llevado buena parte de los aplausos que se han repartido en el homenaje que el programa Sálvame ha dedicado a la periodista fallecida Mila Ximénez, con motivo del 14 aniversario del programa.

Los dos músicos han hecho una emotiva versión de Volver, el tango de Carlos Gardel, que la cantante cordobesa ha aflamencado con su particular y expresiva manera de cantar.

La cantante, que reside entre Córdoba y Madrid, se dio a conocer tras su paso por el programa de televisión La Voz. Allí, su voz sedujo a Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Malú y Pablo Alborán, entre otros. Acabó cerca de hacerse con el gran premio. A partir de ahí, ha ido afianzando su carrera con mucho trabajo y humildad.

Curro Rumbao (Córdoba, 1982), por su parte, es cantautor, guitarrista y profesor de guitarra. Es uno de los músicos más experimentados de la ciudad.

