Rocío Márquez y José Carlos Ruiz participan en 'Verbo', Festival de la Palabra de Córdoba

Entre los próximos 15 y 17 de diciembre se celebra en Córdoba la primera edición de Verbo, Festival de la Palabra, un encuentro multidisciplinar, subvencionado por el Ayuntamiento de Córdoba, a través de su Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico, en el que destacadas personalidades procedentes de la cultura, la ciencia o la filosofía conversarán sobre la importancia de la palabra como medio creativo, canal de conocimiento y punto de encuentro. Una cita en la que se combina la reflexión, el debate o la música, con la palabra como gran protagonista.

Verbo, Festival de la Palabra, arranca el próximo 15 de diciembre, jueves, en su jornada inaugural, con una mesa de debate en la que el cineasta Rafael Cobos, la matemática Clara Grima, el filósofo José Carlos Ruiz y la cantaora Rocío Márquez, moderados por la periodista Marta Jiménez, conversarán sobre ese punto de encuentro que se sitúa en la palabra, aún partiendo de ámbitos y espacios que pueden parecer muy distantes. La palabra, en este sentido, entendida como la casa común, como la materia con la que expresarse y encontrarse, y que cuenta con la versatilidad de adaptarse a los distintos espacios y soportes por los que transita.

Esta primera jornada de Verbo, del 15 de diciembre, concluye con la actuación del productor y músico jerezano Bronquio, y tendrá lugar en el Teatro Avanti. Las entradas contarán con un precio simbólico de 5 euros (venta anticipada, 7 el mismo día 15, en taquilla). Ya se pueden adquirir a través de la web del festival www.festivalverbo.es y presencialmente en Teatro Avanti (C/ María Auxiliadora, 17).

La programación de Verbo, Festival de la Palabra, prosigue el viernes 16 de diciembre, adentrándose en los nuevos lugares, tecnológicos en este caso, por los que circula la palabra, con el taller de narrativa en redes sociales ‘Tirando del Hilo’, que impartirá en la Biblioteca Central, entre las 10.30 y 13 h, el escritor Salvador Gutiérrez Solís. Otro taller, en este caso de poesía, e impartido por el poeta José Daniel García, protagoniza la tercera jornada de Verbo, el viernes 16 de diciembre, entre las 17 y 20 h. Denominado ‘Ni Musas Ni Liras’, este taller tratará de aportar las claves fundamentales para entender la escritura poética, basándose en la lectura y el análisis de poetas de referencia en lo contemporáneo, que ayudarán a los participantes a descubrir su propia voz. Ambos talleres son gratuitos, cuentan con 10 plazas y se celebrarán en la Biblioteca Central (Ronda del Marrubial, s/n). La inscripción a estos talleres también se puede realizar desde la web del festival.

La cuarta y última jornada de Verbo, Festival de la Palabra, tendrá lugar el sábado 17 de diciembre con la ruta literaria Voces de Mujeres, que realizará la poeta y profesora María Rosal. Esta actividad recupera la “palabra silenciada”, incluso ignorada, de cuatro mujeres escritoras que han sido esenciales en la definición de la literatura española del siglo XX. María Rosal dirigirá este recorrido por la Zona de Poniente de Córdoba, a través de las calles Escritora Gloria Fuertes, Jardín de la escritora Elena Fortún, Escritora María de la O Lejárraga y María Teresa León. Este paseo literario comienza a las 11.30 h. del sábado 17 de diciembre, dirigido a 20 personas, y es gratuito previa inscripción en la web del festival.

Verbo, Festival de la Palabra, está organizado por la empresa cordobesa Turdetania Servicios Culturales y coordinado por el escritor Salvador Gutiérrez Solís. Es un proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Córdoba, a través de su Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico.

Más información en festivalverbo.es

