'Performances' y paseos rituales: así arranca ‘Remedios’, la nueva muestra de TBA21 en Córdoba

Remedios: donde podría crecer una nueva tierra, la nueva exposición de la TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary en el C3A Centro de Arte Contemporáneo de Andalucía (C3A), arrancará con un programa de actos paralelo que incluye performance, encuentro con artistas y un ritual/ofrenda.

La segunda muestra de TBA21 en el C3A traerá de nuevo a Córdoba la obra de Marina Abramovic

La nueva exposición comisariada por Daniela Zyman, se inaugurará el próximo 14 de abril y estará abierta hasta el 31 de marzo de 2024, y mostrará obras de Marina Abramovic, Kader Attia, Cecilia Bengolea, Gabriel Chaile, José Covo, Abraham Cruzvillegas, Natalie Díaz, Olafur Eliasson, Noa Eshkol, Guo Fengyi, Newell Harry, Brad Kahlhamer, Sharon Lockhart, Thiago Martins de Melo, Asunción Molinos Gordo, Courtney Desiree Morris, Eduardo Navarro, Shirin Neshat, Ernesto Neto and the Huni Kuin, Xiomara de Oliver, Daniel Otero Torres, Mònica Planes, PLATA with Víctor Barrios, Nohemí Pérez, Belén Rodríguez, Sandra Vasquez de la Horra, Klaus Weber y Francesca Woodman, entre otros.

Se trata, según detalla la TBA21, Remedios es una exploración de diferentes prácticas relacionadas con la curación y la reparación, con los ejercicios de restitución o remediación, que reúne a más de cuarenta artistas de la Colección TBA21, y que aportan perspectivas —amazónicas, del Pacífico, nativas americanas, de la diáspora africana y europeas— diversas para construir y posibilitar espacios de sanación, de resistencia y de transformación personal y social.

Como viene siendo habitual, la inauguración de la muestra llega acompañada de un programa de actividades paralelas. Así, el mismo 14 de abril, arrancarán las actividades inaugurales a las 20:00 en el mismo C3A con una performance poético musical titulada Huesos de sueños (Nación Bowery), a cargo del artista multimedia indioamericano Brad Kahlhamerm en colaboración con el guitarrista flamenco David Caro (habitual de Sergio de Lope) y la poeta y dj Patricia Rezai.

El sábado 15 de abril a las 12:00 habrá un encuentro con los artistas Courtney Desiree Morris, Brad Kahlhamer, Newell Harry, Mònica Planes, PLATA, y Sandra Vásquez de la Horra, moderado por Daniela Zyman, en el mismo centro, en la gran jaima creada para la exposición por Ernesto Neto y Huni Kuin.

Los actos de inauguración terminarán a las 17:00 en la Puerta del Puente, con Bendición - Un ritual, una performance, una ofrenda, un paseo performático a cargo de Courtney Desiree Morris con Martin Perna, Helena Martos, Antonio L. Pedraza y el coro Brouwer.