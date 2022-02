Más lobas y leonas iberas que se marchan (provisionalmente) a Jaén

Otras cuatro lobas y leonas iberas del Museo Arqueológico de Córdoba han viajado hasta Jaén, para participar en una exposición temporal sobre Iconografía animal en el imaginario funerario ibero. El préstamo se produce dos años después del traslado, esta vez definitivo, de un león y una loba hallados en Baena, que forman parte del patrimonio del Museo Ibero de Jaén, algo que generó una gran polémica en la zona.

Ahora, la muestra temporal reúne valiosas piezas procedentes del Museo Arqueológico de Córdoba, el Museo de Jaén y también del Museo Ibero de esta ciudad. Entre ellas están las dos de Baena.

El propio Museo Arqueológico de Córdoba ha informado a través de sus redes del traslado de cuatro figuras, procedentes de Bujalance, Santaella, Baena e incluso del término municipal de Córdoba. En todos los casos proceden de importantes yacimientos iberos.

En el caso de Córdoba capital, se trata de la única leona ibérica hallada en el término municipal. En Santaella por ejemplo se han localizado tres representaciones de animales zoomórficos. En todos los casos, están tallados en pieza caliza y los arqueólogos sospechan que eran monumentos funerarios.

Prácticamente todos los hallazgos se han producido de manera casual, durante las labores agrícolas. Se han documentado una quincena de hallazgos entre la Campiña y la Subbética, especialmente en las zonas de Santaella y Baena. Se sospecha, incluso, que existieron dos talleres diferentes, ya que los diseños guardan rasgos en común dependiendo de las zonas donde se localizaron.

La creación del Museo Íbero en Jaén generó polémica, ya que hubo de dotarlo con muchas piezas procedentes de yacimientos alejados a la provincia. Así, se trasladaron esculturas de animales de Córdoba. Ahora, se trasladan temporalmente otras cuatro. El acuerdo pasa porque una vez que concluya la actual exposición estas piezas sean devueltas al Museo Arqueológico de Córdoba.

