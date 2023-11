El Colegio de Arqueólogos pide al Ayuntamiento que respete los arrabales islámicos de Poniente

El Colegio de Arqueólogos de Córdoba, representado dentro del Colegio Oficial de los profesionales de la docencia, la cultura, las letras y las ciencias (CDL Córdoba), ha reclamado al Ayuntamiento de Córdoba que respete los arrabales islámicos de Poniente, en la zona del antiguo Urende, junto a la carretera del Aeropuerto.

En declaraciones a este periódico, el portavoz del CDL Córdoba, Rafael Valera, ha advertido de que no existe fórmula constructiva que permita en esa zona hacer cocheras subterráneas y mantener los restos arqueológicos de los arrabales de Poniente, donde, con la prospección arqueológica superficial realizada en 2022, se han identificado 9 zonas de gran interés, una de cronología romana, seis de cronología islámica y dos de cronología moderna-contemporánea.

En este ámbito, la Comisión Provincial de Patrimonio de la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, ya ha movido ficha para su protección, estipulando que no se pueden construir sótanos o cocheras subterráneas. El Ayuntamiento de Córdoba, por su parte, ha encargado un informe a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en respuesta a las limitaciones impuestas y, hasta el alcalde, José María Bellido, ha dicho públicamente que, la construcción que propone la Junta -edificios y aparcamientos en altura- no le parece ni económica ni medioambientalmente sostenible.

El proyecto prevé una inversión de unos siete millones de euros para urbanizar la zona y posteriormente construir las viviendas. En total, los promotores calculan que se podrán construir en la zona unas 500 viviendas. Ahora, en el litigio que hay entre la Junta y el Ayuntamiento por el cómo, se han posicionado los arqueólogos, que defienden la necesidad de “encontrar un equilibrio entre el desarrollo urbano y la conservación de nuestro legado histórico”.

“Es fundamental que trabajemos juntos, arquitectos, administración local y profesionales de la arqueología, para buscar soluciones creativas que protejan nuestro patrimonio sin comprometer la sostenibilidad económica y ambiental. No debe olvidarse que Córdoba está catalogada por la UNESCO como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y que gracias a cada uno de los restos arqueológicos que se exhuman, se fortalece este título”, han señalado en un post en redes sociales, en el que recuerdan al Ayuntamiento que, “debido al descenso de la población, la creación de nuevos barrios no es una necesidad apremiante en Córdoba”.

En este sentido, Valera aboga por la preservación del patrimonio, argumentando que la generación de nuevo patrimonio arqueológico atraería un turismo de calidad, diferente al que actualmente invade la ciudad con el actual modelo. Además, el representante del colegio señala la importancia de que la administración obligue al cumplimiento de la ley y apunta que ya ha mantenido reuniones con los grupos políticos para abordar este asunto.

Todo para evitar episodios pasados en los que se ha arrasado el patrimonio arqueológico -en la memoria de todos está lo ocurrido con Cercadillas-. “Instamos a todos los involucrados a colaborar estrechamente para encontrar soluciones que permitan la preservación de nuestro patrimonio, promoviendo al mismo tiempo un desarrollo urbano sostenible. Juntos, podemos garantizar un futuro en el que Córdoba siga siendo un faro de historia y cultura para las generaciones venideras. Por eso, desde este Colegio profesional decimos: No a la destrucción del patrimonio, No a conformarse con una reserva arqueológica, No a repetir el arrasamiento masivo de arrabales”, señalan.