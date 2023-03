La Palabrería cierra su tienda del Mercado de La Corredera y seguirá vendiendo online

La Palabrería echa la persiana para siempre en su local del Mercado de La Corredera y seguirá vendiendo a través de internet. El propietario de este negocio, Miguel Marzo, ha decidido cambiar de modelo, tras ocho años vendiendo libros junto a carnicerías y pescaderías.

La Palabrería, que comenzó su andadura en septiembre de 2014, era, sin duda, una de las librerías con más personalidad de la ciudad. No sólo por su emplazamiento, en un mercado histórico en pleno centro, sino por su modelo de negocio, que permitía comprar libros al peso. El propietario cuenta a Cordópolis que la decisión ha sido muy meditada y responde a su interés en “cambiar de vida, tener más tiempo y dejar a un lado el horario comercial”.

Marzo, de hecho, lleva dos semanas ya con el local cerrado, pero no ha sido hasta este martes 28 de febrero cuando se ha despedido de “los palabreros” en un post en redes en el que ha agradecido su contacto y cariño a todos los que han acudido al mercado a comprar literatura “como si fuera una religión” o a los que que donaron libros.

También “a los que recomendaron La Palabrería como un lugar ineludible a la hora de visitar Córdoba, a los que le dejaron formar parte del paisaje y a los que le hicieron sentir único. ”Sí, esto es un post de despedida. He decidido cerrar la librería física y continuar mi actividad online. Si os digo la verdad, no me ha costado mucho decidirlo, más de ocho años lunes-sábado-lunes-sábado han terminado por esculpir la decisión“, explica el propietario en su perfil de Facebook, rodeado de cajas.

Marzo reconoce que empieza una nueva etapa en la que tiene depositada mucha ilusión. “Con un horario más flexible, con más tiempo para escribir quizás, rodeado por supuesto de libros y del mismo cariño, o más”, explica.

“Escribo estas líneas mientras voy guardando en cajas de 25 kilogramos los miles de fabulosos objetos con páginas y letras que siempre tengo y tendré a la vista. Unas diez toneladas de libros que ilustran perfectamente todo lo que aprendí estos años. Así que eso. Sigo empaquetado”, se despide el librero.

A partir de ahora, los interesados pueden contactar con La Palabrería en el perfil que tiene en la web especializada de compraventa Todocolección.