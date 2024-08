Pablo García López estrena 'Don Juan no existe' en el Festival de Castell de Peralada

El tenor cordobés Pablo García-López, una de las voces españolas con mayor proyección internacional, actuará en Don Juan no existe, ópera cuyo estreno absoluto tendrá lugar en el Festival de Castell de Peralada el día 8 de agosto (22:00, Mirador del Castillo) en una coproducción del festival, el Gran Teatre del Liceu y el Teatro de la Maestranza con la participación del Teatro Real y de los Teatros del Canal.

La obra, encargo del festival a la compositora Helena Cánovas, cuenta con libreto de Alberto Iglesias y dirección de escena de Bárbara Lluch. Natalia Labourdette (soprano) y David Oller (barítono) acompañarán a García-López en el reparto de un espectáculo al que se suman Cosmos Cuartet, Helena Otero (saxo) y Miquel Vich (percusión), dirigidos musicalmente por Jhoanna Sierralta.

El cantante cordobés regresa así a Peralada en una llamativa historia que parte de un hecho real. La historia de Carmen Díaz de Mendoza Aguado, condesa de San Luis, escritora, dramaturga y feminista de la España de principios del siglo XX, que escribió una pieza teatral del mismo nombre de la que apenas hay rastro.

Don Juan no existe. Sobre lo que olvidamos y lo que permanece es una ópera que quiere rendir homenaje a todas aquellas mujeres que han sido borradas de la historia por el simple hecho de ser mujeres. Parte de un hecho real. Carmen Díaz de Mendoza Aguado, condesa de San Luis, escritora, dramaturga y feminista de la España de principios del siglo XX, escribió la pieza teatral Don Juan no existe, un ensayo ligero en clave de humor, de la que no hay apenas rastro, salvo algunas críticas no demasiado positivas.

El montaje presenta a la condesa intentando escribir su propio Don Juan, después de asistir a una representación de Don Giovanni. Pese a las dudas, la inseguridad y los corsés sociales, acentuado todo ello por la intervención de sus amigos -Miguel y Agustín-, la condesa acaba escribiendo la obra y ésta se estrena.

El papel de la mujer en la música

“Hago el papel de Miguel, uno de los amigos de la condesa. Un apoyo para ella que, siguiendo los cánones masculinos, al final no lo es tanto”, ha comentado Pablo García-López sobre un personaje que “he recibido con muchísimo cariño. Conozco a Helena desde hace años y creo que el papel está inspirado en mí. Es muy interesante porque te lleva al límite vocalmente.

La ópera me encanta por ser una ‘performance’ que reivindica el papel de la mujer en la música. Una obra comprometida con la actualidad“, ha añadido. Será su segunda presencia en Peralada, donde estuvo en 2022 con Hadrian de Rufus Wainwright en colaboración con el Teatro Real.

“Actuar aquí es un honor porque estamos hablando de uno de los mejores festivales de España y del mundo de música clásica y de arte en general. El festival me fascina por su elegancia, su singularidad y una organización excepcional que te arropa desde el primer momento. Estrenar una ópera contemporánea como ‘Don Juan no existe’ me llena de orgullo porque uno de mis propósitos como artista es contribuir a las tendencias musicales y artísticas de la época en que vivo”, ha concluido el tenor cordobés.

El tenor andaluz Pablo García-López (Córdoba, 1988) ha sido elogiado por ‘El Mundo’ por su “musicalidad incuestionable, llamada a progresar en comunicabilidad, atrae al oyente por la determinante belleza de su natural emisión, timbre y afinación”. En los últimos años, ha cantado en los escenarios internacionales y nacionales más prestigiosos, realizando debuts en teatros como Royal Opera Wallonie de Liège, Opéra de Lausanne, Royal Opera House of Muscat, Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia y Théâtre du Capitole de Toulouse.

Ha trabajado con directores musicales como Zubin Mehta, Riccardo Chailly, Jesús López-Cobos o Omer Meir Wellber. Ha sido premiado con la Bandera de las Artes de Andalucía 2020 y es Académico de la Real Academia de Córdoba.