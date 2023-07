Olga Pericet, Mercedes de Córdoba y Vicente Amigo, en el Festival Flamenco de Londres

Las bailaoras cordobesas Olga Pericet y Mercedes de Córdoba, acompañadas del guitarrista -también cordobés- Vicente Amigo llevan sus nuevos trabajos a la XVIII edición del Festival Flamenco de Londres. Estos se subirán al escenario del Sadler's Wells Theatre entre el 10 y el 13 de julio.

Pericet, además de presentar su espectáculo La Leona, ofrecerá también el 13 de julio una masterclass. Con La leona, Pericet quiere sumergirse “en los orígenes del cuerpo flamenco, preflamenco, en su mitología y misterio ancestral”, que para ella es “como un animal que ruge poderoso frente a esas cuerdas de las primeras guitarras de sonido destemplado”.

La cordobesa ya estrenó en el Gran Teatro de la ciudad La Leona 2022, ahora el viaje hacia la esencia y origen del flamenco les llegará a los londinenses. En esta cuenta con la dirección escénica de Carlota Ferrer y junto a Israel Moro (voz), José Manuel León y Alfredo Mesa (guitarras), Juanfe Pérez (bajo) y Roberto Jaén (percusión).

Pero Pericet no es la única cordobesa que estará presente en este festival, ya que también lo hará Mercedes de Córdoba. Esta actuará en el mismo teatro el 13 de julio con Sí, quiero. Este será su debut en Londres con su propia compañía y la cordobesa aprovechará para crear un espacio propio en el que entregarse “sin condiciones de forma clara y categórica” al flamenco. En cuanto a la música, también tendrá representante cordobés, Vicente Amigo será el encargado de presentar su nuevo trabajo el 10 de julio, un recital desde las raíces andaluzas hacia lo universal.

