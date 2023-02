Notas cordobesas para la gala de Los Goya en la que arrasó As Bestas

La gala de los Premios Goya 2023, celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos, Fibes, de Sevilla, pasará a la historia como la del triunfo de Rodrigo Sorogoyen y su As bestas, merecido ganador en un año en el que la cosecha del cine español a competición era histórica en calidad, cantidad y reconocimiento del público.

En una gala conducida por Antonio de la Torre y Clara Lago, la presencia cordobesa estaba muy reducida en las nominaciones y, finalmente, quedó excluida de los premiados. Así, ni Fernando Tejero se hizo con el premio a Mejor Actor de Reparto por Modelo 77 (lo ganó Luis Zahera), ni la productora cordobesa Summer Films pudo ganar el premio a Mejor Documental por la bellísima A las mujeres de España. María Lejárraga, de Laura Hojman, que acabó ganando Labordeta, un hombre sin más, dirigido por Paula Labordeta y Gaizka Urresti.

En la gala brillaron especialmente las cantantes India Martínez y María José Llergo, cuando ambas hicieron entrega del Premio Goya a la Mejor Canción, que ambas ya obtuvieron en ediciones anteriores, y que este año fue para Leiva y Joaquín Sabina, por Sintiéndolo Mucho.

Además, la Academia de Cine tuvo un recuerdo y un homenaje hacia el fotógrafo, comisario y gestor cultural Xosé Garrido, afincado en Córdoba y fallecido en marzo del año pasado.

Del mismo modo, en su speech inicial, fue el actor Antonio de la Torre quien recordó la célebre frase de un político cordobés para condenar la guerra de Ucrania: “Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen”, la célebre frase de Julio Anguita, arrancó uno de los primeros aplausos de la noche del cine español.

