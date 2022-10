Vivaldi, Mozart y Zimmer a la luz de las velas en Córdoba

Candlelight, los conciertos que crean una especial atmósfera con la luz de cientos de velas y rinde tributo a grandes piezas de la música clásica, vuelven a Córdoba esta temporada.

La intimidad de la luz de las velas llegará de la mano de la música en directo con tributos a grandes autores como los clásicos Vivaldi y Mozart, y el compositor de bandas sonoras Hans Zimmer, en tres conciertos que tendrán lugar en el Hotel Hospes El Bailío.

El primero de los conciertos será el 20 de noviembre, en dos sesiones a las 19:00 y a las 21:00, para escuchar Las cuatro estaciones de Vivaldi. El concierto tiene una duración de 65 minutos aproximadamente y en él un cuarteto de cuerda interpretará La Primavera, El Verano, El Otoño y El Invierno.

El 27 de noviembre será el turno del Requiem de Mozart, también en sesiones a las 19:00 y a las 21:00, también con una duración aproximada de 65 minutos. Un cuarteto de cuerda interpretará Ave Verum y Requiem de W.A. Mozart.

Y el último concierto programado tendrá lugar ya en diciembre, el día 1 del último mes del año, para rendir un tributo a Hans Zimmer. Con dos sesiones también a las 19:00 y a las 21:00, se podrán escuchar algunas de las bandas sonoras más célebres de este compositor, como Piratas del Caribe, Gladiador, Honor Him, Now We Are Free, Pearl Harbor, Origen (Inception), Batman: El caballero oscuro, El Código da Vinci, Interestellar, The Holiday: Maestro, Sherlock Holmes, Discombobulate), Madagascar, Man of Steel y Wonder Woman.

Calidad musical, interpretación en directo y la luz de las velas crean un ambiente singular para que el espectador se acerque conciertos muy especiales.