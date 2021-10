Vega devuelve la colaboración a Elvis Costello prestándole su voz a una canción de 'Spanish model'

La cantante y compositora cordobesa Vega le ha devuelto la colaboración al maestro Elvis Costello. Si el compositor londinense fue un invitado de lujo en la canción Dio come ti amo, incluida en el disco Non ho L'eta, la cantante cordobesa tiene idéntico honor como una de las voces escogidas para reinventar (y españolizar) el clásicoThis year's model.

La de Vega es una de las canciones incluidas en esta reactualización, convenientemente titulada Spanish model, y en la que une su nombre a una nutrida nómina de músicos entre los que están Fito Páez, Jorge Drexler, Morat, Juanes o Luis Fonsi.

La cordobesa, por su parte, ha convertido el clásico Running out of angels en una canción movida y folkie titulada Se está perdiendo la inocencia, grabada bajo la batuta de los productores Sebastián Krys y Nick Lowe.

Además, este viernes ha llegado a todas las plataformas Un golpe, el primer adelanto de su nuevo disco, que verá la luz en febrero de 2022. Tras publicar en 2019 el disco en directo Diario de una Noche en Madrid, Vega presenta esta canción inédita; un tema enérgico y con un importante mensaje que pretende crear conciencia y empatía sobre los valores que actualmente parecen predominar en la sociedad.

"Necesité darme muchos golpes en el pecho para reanimarme, para rearmarme contra la pena, el dolor, la frustración, el miedo, la desidia y el hastío. Comencé a darme un golpe en el pecho para dejar de llorar y sacar fuerzas casi como un rito tribal. Lo hice tantas veces que me dejó el pecho magullado. Pero cada uno de ellos me hacía más fuerte y fue entonces cuando esta canción nació de golpe. Como un himno con el que despertarme cada mañana. Había una guerra que librar: sobrevivir. Aún pienso que ese golpe al final podría vencer cualquier guerra. Probadlo. Cada día entiendo mejor a King Kong. El dolor de la pérdida de tantas personas que se marcharon para siempre no lo voy a olvidar, pero me daré un golpe en el pecho cada vez que sea preciso para recordar que somos muchos los que aún quedamos aquí y que merece la pena sacar coraje y pecho por todos nosotros", afirma la cantante y compositora, que ha presentado la canción con un videoclip dirigido por Ezequiel González Enis rodado el pasado mes de septiembre en el desierto de Tabernas, en Almería.

El nuevo disco de Vega saldrá a principios de 2022 en su propio sello, La Madriguera Records, aunque distribuido por Sony Music Spain. Cada mes, hasta la fecha de lanzamiento, Vega irá descubriendo los distintos adelantos y el resto de contenidos especiales que guarda el que será su décimo disco de estudio.