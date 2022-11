La Mezquita Catedral acoge por primera al Festival Rafael Orozco

La vigésima edición del Festival de piano Rafael Orozco llegará por primera vez a la Mezquita Catedral. En el espactáculo participará el pianista solista Josu de Solanum con la orquesta de Córdoba cuyo director es Carlos Domínguez Nieto. El programa estará formado por Nocturnos de Andalucía (versión para piano de 2021) de Lorenzo Palomo y el Concierto n.º 1 para piano y orquesta op. 23 en si menor de Tchaikovsky. El espectáculo comenzará a las 19:00 y la entrada será libre hasta completar aforo.

El deán-presidente del Cabildo Catedral, Manuel Pérez Moya, ha explicado que “para la Mezquita Catedral de Córdoba, música y liturgia forman un binomio indisoluble. La música es un elemento indispensable en su vida diaria desde hace ocho siglos. Llegando a atesorar a lo largo del tiempo un espléndido patrimonio musical que no se limita al pasado sino que cuenta con una proyección en el presente”. “Pero además de esta mediación de la música para la liturgia, el cabildo catedral viene mostrando su sensibilidad a otras iniciativas culturales como las que hoy presentamos que conlleva la difusión y promoción de la cultura y el pensamiento humano”, ha añadido.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, ha señalado que este festival “va a vivir uno de los momentos más especiales de esta edición en las que podemos decir que está siendo una de las mejores ediciones”. “Josu es uno de los pianistas españoles de mayor proyección internacional y que va a protagonizar el próximo sábado una cita musical de primer nivel en cuyo programa va a figuras los Nocturnos de Andalucía de nuestro gran compositor cordobés, Lorenzo Palomo junto con el concierto nº1 de Tchaikovsky”. La elección de la obra de Tchaikovsky no es casual.

En su etapa como director de la Orquesta de Valencia, Palomo la dirigió con Rafael Orozco. El compositor ha compartido una anécdota con el pianista Rafael Orozco, ya que ambos coincidieron en el conservatorio y más tarde volvieron a verse “pasaron los años y me nombran director de la orquesta de Valencia y un día mi agente me dice ha venido un pianista que parece que está triunfando por el mundo y dije como se llama; y me respondieron: Rafael Orozco”. “Tocamos precisamente el concierto de Tchaikovsky y yo me quedé impresionado de ver la fuerza y el talento que él tenía”, ha agregado. Por otra parte, el compositor pozoalbense, cuyas obras han sonado en relevantes auditorios internacionales, considera que la Mezquita-Catedral es “el mejor escenario” que ha tenido para su música.

La cita tiene un carácter especial también para Josu de Solaun, que recuerda su primera visita de pequeño a la Mezquita-Catedral, donde, afirma, nunca pensó que tocaría algún día. El concierto de Tchaikovsky, revela, marcó su “infancia musical”: en él se conjugan “muchos factores emotivos, musicales y autobiográficos”.

La programación del festival incluye once conciertos protagonizados por diez pianistas y un dúo pianístico de siete nacionalidades y se desarrollará hasta el 30 de noviembre en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, el Teatro Góngora, la Mezquita-Catedral y la Sala Orive.