Mayte Martín ofrecerá un recital en la 'Temporada de Flamenco' de Castro del Río

Mayte Martín, figura internacional de la música, llevará a cabo un recital de cante flamenco el próximo sábado 12 de febrero a las 19:30 en el Teatro Cervantes de Castro del Río. Este se enmarca dentro de la Temporada de Flamenco, un nuevo ciclo organizado y producido por El Soniquete de Lola, con la colaboración del Ayuntamiento del municipio con el que pretenden ofrecer una programación flamenca diferenciadora y de calidad.

En la programación de esta temporada 2021-2022, destacará la figura de la mujer en el flamenco. Por ello contarán con Mayte Martín, una cantaora referente a nivel nacional e internacional también reconocida por sus composiciones. Martín ganó la lámpara minera en 1987 y su primer disco Muy frágil, grabado en 1994 sigue siendo un referente en la producción musical del flamenco. Desde entonces ha seguido componiendo, produciendo y cantando en los grandes escenarios nacionales e internacionales.

Esta sólida y constante trayectoria le ha valido ser nombrada Medalla de Oro al mérito en las bellas artes 2021. Una medalla otorgada por el Ministerio de Cultura y Deportes de España, en reconocimiento a artistas y creadores que destacan en el ámbito de la creación artística y cultural de nuestro país.

El próximo 12 de febrero, Mayte Martín hará un recital de cante flamenco. Compartiendo con el público su aproximación al flamenco más tradicional a través de los palos más representativos. Estará acompañada a la guitarra por “El Perla”. Un prestigioso guitarrista nacido en Sevilla que ha acompañado a grandes figuras del cante a lo largo de su consolidada carrera.

En palabras de la organizadora, Lola Vallespí “La programación se irá desvelando mes a mes, pero el objetivo es llevar propuestas muy relevantes, que normalmente se programan en teatros de poblaciones urbanas. Con estas propuestas, queremos descentralizar la cultura y darle más visibilidad a nuestros entornos rurales andaluces. Buscamos mejorar la cohesión territorial a través de la cultura flamenca”.

Las entradas para asistir al recital de Martín ya están disponibles y tienen un coste de 28 euros si es en el anfiteatro o 30 euros si es en el patio de butacas.

