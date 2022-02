Un homenaje al rock andaluz de la mano de Randy López

La leyenda del rock andaluz, Randy López, ha querido homenajear al género por el día de Andalucía. Para ello actuará en la sala Long Rock el próximo domingo 27 de febrero. El artista que comenzó su carrera en los 70, publicó su último trabajo, Apocalipsis, en 2021 y ahora llega a Córdoba.

El músico comenzó su carrera formando parte de bandas míticas como Expresión, Mezquita y Medina Azahara, siendo a su vez creador de la Ópera Rock Wallada junto a Miguel Galán, hasta que en 2013 comenzó su andadura en solitario. En su actuación en Córdoba, hará una recopilación de versiones de estos grupos de los que formó parte y temas propios.

Como colofón, Randy López presentará este domingo una nueva canción. El concierto comenzará a las 22:30, aunque el público tendrá acceso a la sala a las 22:00. Para los medios esta estará abierta a las 21:00, teniendo acceso a la prueba de sonido. El precio de la entrada es de cinco euros con una consumición.

