Miguel Gómez Losada lleva su "iberismo sentimental" a la sala Birimbao de Sevilla

El pintor cordobés Miguel Gómez Losada (Córdoba, 1967) estrena este miércoles 1 de diciembre su última exposición, titulada España y Portugal, una colección que, aunque mantiene una línea similar a la que trazó en Escandinavia (2019), va un paso más allá en su osadía geográfica.

"Tenemos derecho a soñar con los países como nosotros queramos y a burlar la información que tenemos de ellos”, explica a Cordópolis el pintor, que considera que, en tiempos de Google Earth poder imaginar países es "un acto de resistencia". España y Portugal, no obstante, elude la política y, si algo desliza, es la idea que tiene el pintor de una noción líquida y personal de esta relación, y que cataloga de "iberismo sentimenal".

Porque, como en buena parte de su obra, todo es personal. Gómez Losada, que rechaza la idea de que haya que pisar un país para poder pintarlo, bucea en este caso en sus vivencias biográficas para plantar la semilla de esta exposición, que se inaugura este miércoles 1 de diciembre en la Sala Birimbao de Sevilla y que estará abierta hasta el 8 de enero de 2022.

¿A dónde le lleva esta búsqueda? Pues a una infancia en la que el mundo cabía en un Atlas Aguilar y toda la información disponible sobre los países estaban en unas cartas fascinantes.

"Cuando era pequeño, mi padre me enseñó a escribirle a las embajadas. Les escribíamos para que nos enviaran información sobre sus países. Y, cuando yo recibía las cartas de las embajadas, eran unos folletos tan bonitos que me permitían hacerme una idea de los sitios con apenas cuatro imágenes y una palabra. Imagínate que estimulante”, detalla Gómez Losada sobre la pulsión geográfica que hay detrás de la muestra y que cree haber heredado de su padre, el pintor Marcial Gómez, "a través del afecto" y con una "total vocación romántica".

Para España y Portugal, el pintor cordobés ha querido distribuir la exposición en tres espacios, optando para ello por tres formatos distintos, que van desde piezas pequeñas a cuadros de gran tamaño, incluidos dos lienzos de 300 x 200 cm, con una imagen de tuno magnífica en negro y blanco matizado y un jardín extraordinario de verdes sorprendentes.

La exposición de Miguel Gómez Losada en Birimbao se inaugura este miércoles 1 de diciembre a las 20:00.

