Medina Azahara acogerá el 2 de octubre un teatro musical que hilvanará las obras de Ibn Hazm y Antonio Gala

Medina Azahara acogerá el próximo domingo, 2 de octubre, un teatro musical que hilvanará las obras de Ibn Hazm y Antonio Gala. La ciudad califal se suma a los mil años de publicación de El Collar de la Paloma y a la celebración del cumpleaños de Gala, según ha informado el director de Medina Azahara, Antonio Vallejo. La puesta en escena de esta representación tendrá lugar en un escenario que ambos autores pisaron y sobre el que escribieron.

2022 es el año en el que se celebra el milenario de la publicación de El Collar de la Paloma, del autor, filósofo y polígrafo cordobés Ibn Hazm. Este texto, publicado en Xátiva en 1022, es un libro capital de reflexiones sobre la verdadera esencia del amor y sobre lo que tiene de común e inmutable a través de los siglos y las civilizaciones.

Como ha explicado Vallejo, Medina Azahara se suma a esta conmemoración “para dar a conocer esta extraordinaria obra mediante la promoción de iniciativas de diversa índole durante este año, a la vez que homenajea al escritor Antonio Gala, por ser uno de los autores que mejor han escrito al amor en la historia de la literatura universal, además de compartir ambos sus orígenes cordobeses”.

Medina Azahara acogerá una representación del teatro-musical, en colaboración con la Federación Ateneos de Andalucía, enmarcada en el ciclo ‘Córdoba de Gala’, que organizan el Ateneo de Córdoba y la Fundación Antonio Gala, entre otras instituciones.

En concreto, la representación tendrá lugar en el Edificio Basilical Superior de la ciudad califal de Medina Azahara. El aforo será para unas 80 personas en horario entre 12:00 a 13:30 horas aproximadamente de mañana, con una duración de entre 40 y 45 minutos y música de la banda morisca

Los autores de esta pieza teatral serán los escritores y ateneístas Juan Gaitán y Antonio Manuel. La obra consistirá en un monólogo protagonizado por Medina Alzahira, la ciudad que construyera Almanzor a imagen y semejanza de Medina Azahara. La diferencia es que aquella es hija del poder y de la ambición, mientras que esta fue y sigue siendo un símbolo de amor imperecedero. La actriz es Marina Devesa y la dirección corre a cargo Ángel Espartero

Alzahira se dirige hasta los restos luminosos de Medina Azahara para preguntarse por qué ella ha desaparecido de la faz de la tierra mientras Azahara se mantiene en pie, a pesar de su destrucción y del tiempo transcurrido. La razón la encuentra en el amor que conforman sus cimientos, interpelando a Ibn Hazm y a Antonio Gala para entender en qué consiste y cómo encontrarlo.

El monólogo se adornará con cuatro interpretaciones musicales que adaptan pasajes de El collar de la paloma de Ibn Hazm y poemas de Antonio Gala.

Como ha explicado Vallejo, el Edificio Basilical Superior es el “espacio idóneo en cuanto a acústica y posibilidades escenográficas” para dicha representación. Será distribuido en dos zonas, una destinada a la puesta en escena y otra al público, delimitada mediante la instalación de sillas.

El director ha matizado que el domingo 2 de octubre es un día de apertura normal del Conjunto Arqueológico, por lo que habrá más visitantes que estén visitando la zona arqueológica y que podrán seguir libremente la representación desde el exterior del Edificio Basilical, sin necesidad de reserva previa.

Por último, Vallejo ha informado que la Federación de Ateneos de Andalucía y los organizadores, correrán con los costes de la redacción de la obra y de representación de la actriz, así como del grupo musical. El Conjunto Arqueológico asumirá los gastos de la instalación del escenario, del alquiler de las sillas y de la filmación de la actividad.

El sistema de inscripción se abrirá el viernes 30 de septiembre a las 10.00 horas y se cerrará el sábado 1 de octubre a las 14:00 horas. Se realizará a través de la web del Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra:

http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicomadinatalzahra

La reserva es individual, debiendo indicar obligatoriamente el nombre y apellidos del/la solicitante. Si se detecta más de una reserva a nombre de la misma persona, todas serán anuladas a excepción de la primera solicitud.

Una vez confirmada la reserva, el/la solicitante recibirá un correo-e de confirmación con los datos de la actividad, especificando el día, hora y condiciones generales de la reserva.

El día de la representación, los/as asistentes deberán presentar necesariamente el documento de confirmación de la reserva al personal técnico que coordina el evento.

En caso de no poder asistir a la representación, se ruega que realicen la anulación de la reserva a través de la misma plataforma online a fin de que otras personas interesadas puedan reservar las plazas vacantes. En este sentido, se recomienda consultar la plataforma de reservas hasta el último día de inscripción por si quedasen plazas disponibles.

Las personas que se inscriban en esta actividad se desplazarán por sus propios medios hasta el aparcamiento del Museo de Madinat al-Zahra, donde quedarán estacionados todos los vehículos.

Posteriormente deberán trasladarse a la Zona Arqueológica por medio de los autobuses lanzaderas del que dispone el Conjunto Arqueológico. El precio de la lanzadera queda excluido de la actividad.

El punto de recepción de los/as asistentes quedará establecido en el Edificio Basilical Superior, donde el personal que coordina el evento los recepcionará y les requerirá el documento de reserva individual.

Se informa que el bus lanzadera entre el Museo de Sitio y la Zona Arqueológica tiene las siguientes tarifas (no incluidas en la actividad):

Tarifa general: 2,50 euros.

Tarifa reducida: 1,50 euros (niños de 5 a 12 años y mayores de 65 años).

Exentos de pago: niños de 0 a 4 años.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!